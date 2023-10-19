Nouveau visuel et trailer pour l’anime Sanda produit par Science Saru , qui sera diffusé le 3 octobre sur Prime Video.

Premier teaser pour le film d’animation L’étoile de Paris en fleur qui sortira le 13 mars au Japon.

L’anime Princesse Puncheuse s’offre un trailer pour une diffusion le 3 octobre sur Crunchyroll.

Ranma 1/2 s’offre un trailer récap avant sa saison 2 qui débutera le 4 octobre sur Netflix.

Devilman Crybaby revient en coffret blu ray deluxe chez le site All The Anime, avec des bonus comme un artbook de 156 pages , une interview entre Go Nagai et Masaaki Yuasa , un Digipak orné d'illustrations pour les deux disques Blu-ray , et une table ronde sur l’animation en Flash avec Abel Gongora, Eri Kinoshita et Karin Noguchi avec un entretien approfondi de Masaaki Yuasa.



Ce coffret sortira le 9 décembre au prix €99.99 et €74.99 au jusqu'au 24 novembre.