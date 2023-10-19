Nouveau visuel et trailer pour l’anime Sanda produit par Science Saru , qui sera diffusé le 3 octobre sur Prime Video.
SynopsisDans un futur proche, où le taux de natalité est en baisse et où de nombreuses coutumes se sont perdues, Sanda Kazushige voit sa vie menacée par sa camarade de classe Shiori Fuyumura, qui l’attaque soudainement avec une arme blanche ! Derrière cette action, que Sanda considère simplement comme un acte de méchanceté gratuit, se cachent en réalité des raisons bien plus profondes.
Shiori est persuadée que Sanda est le dernier descendant de la lignée des Pères Noël, et par conséquent, sa dernière chance de retrouver sa meilleure amie disparue. Pour y parvenir, elle cherche à le pousser à révéler sa véritable forme, afin qu’il puisse exaucer son souhait. Et de toute évidence, son intuition était correcte. Pour survivre à l’attaque, Sanda se transforme en un adulte à la barbe blanche et à la carrure de bodybuilder.
N’ayant jamais assumé ce rôle légendaire, il découvre pour la première fois son corps de Père Noël et ses pouvoirs, mais il compte bien venir en aide à son amie. Après tout, c’est cela, l’esprit de Noël.
Premier teaser pour le film d’animation L’étoile de Paris en fleur qui sortira le 13 mars au Japon.
SynopsisAu début du 20e siècle, dans un Japon en pleine transformation, Fujiko rêve de devenir peintre, tandis que Chizuru se passionne pour le ballet. Les deux jeunes filles se rencontrent par hasard à Yokohama et se lient d’amitié.
Le destin les réunit de nouveau à Paris, ville des arts et des lumières, où elles vont tout faire pour poursuivre leurs rêves et atteindre leur « étoile », malgré les épreuves qui se dressent sur leur chemin.
L’anime Princesse Puncheuse s’offre un trailer pour une diffusion le 3 octobre sur Crunchyroll.
SynopsisDans l’éclatante aristocratie, où chaque geste est scruté, Scarlet, une jeune noble issue d’une puissante famille ducale, voit son monde s’effondrer lorsqu’elle est injustement accusée et publiquement humiliée lors d’un bal. Son fiancé, le prince Kyle, soutenu par les manipulations de Terenezza, la fille d’un baron influent, rompt brutalement leurs fiançailles. Accablée de fausses accusations, Scarlet, d’ordinaire réservée, atteint son point de rupture.
Face à une foule hostile, elle demande une ultime faveur avant de partir, une demande qui se conclut par un acte choquant et sanglant. Dans ce moment de désespoir, Scarlet décide de reprendre le contrôle de sa vie et de laver son honneur.
Commence alors pour Scarlet un long chemin impitoyable pour démasquer les vrais coupables et dévoiler les sombres secrets de la cour, où elle devra naviguer entre vengeance et quête de justice.
Ranma 1/2 s’offre un trailer récap avant sa saison 2 qui débutera le 4 octobre sur Netflix.
Devilman Crybaby revient en coffret blu ray deluxe chez le site All The Anime, avec des bonus comme un artbook de 156 pages , une interview entre Go Nagai et Masaaki Yuasa , un Digipak orné d'illustrations pour les deux disques Blu-ray , et une table ronde sur l’animation en Flash avec Abel Gongora, Eri Kinoshita et Karin Noguchi avec un entretien approfondi de Masaaki Yuasa.
Ce coffret sortira le 9 décembre au prix €99.99 et €74.99 au jusqu'au 24 novembre.
SynopsisAlors que les démons se sont réveillés et que l'humanité est dans la tourmente, un jeune démon sensible est entraîné dans une guerre brutale contre le mal par son mystérieux ami Ryo.
il l'ont bien censcuré il ça manque trop de boobs
Bah il reste les blue ray enfin je crois ..
Vivement en tout cas