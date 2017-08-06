Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[PC/PS5/XSX] Tormented Souls 2 / Date de sortie
Horreur




Éditeur : PQube
Développeur : Dual Effect
Genre : Horreur
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 23 Octobre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Russe / Chinois / Espagnol / Japonais / Coréen.

Suite aux événements atroces survenus à l'hôpital Wildberger, Caroline Walker espère retrouver une vie normale avec sa sœur, Anna. Mais au cours des mois qui suivent, Anna devient peu à peu hantée par des visions de violence et de mort, la poussant à dessiner des entités cauchemardesques qui se manifestent soudainement dans la réalité.
Prête à tout pour la délivrer de cette affliction, Caroline se rend dans la ville isolée de Villa Hess et arrive dans une mystérieuse clinique nichée dans les montagnes au sud du Chili. Mais derrière les sourires chaleureux des employés se cache une vérité révoltante, et les deux sœurs se retrouvent au centre d'un tout nouveau cauchemar...


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=2tW08Oy7QmY
    comments (4)
    adamjensen posted the 08/20/2025 at 08:47 PM
    Le mois d'octobre va être charger.
    malroth posted the 08/20/2025 at 09:17 PM
    Mon jeu le plus attendu en cette fin d'année.

    Je déconne meme pas.

    J'ai tellement hâte

    J'ai adoré le 1er et j'ai fait la démo du 2, bcp d'ameliorations, graphiques deja (changement de moteur) et surtout ergonomie du gameplay.

    C'est vraiment une tuerie rien que dans la démo.

    Et dans cette saga ya de vrais enigmes, et pas juste pousser une caisse pour monter dessus et activer le levier.

    Bref, je surkiffe cette licence
    idd posted the 08/20/2025 at 09:34 PM
    Bon bah du coup on va pas sauver la mère dans le 2. Mais ça va être chouette quand même
    icebergbrulant posted the 08/20/2025 at 09:49 PM
    On est gâté en survival-horror pour septembre et octobre
