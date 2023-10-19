La saison 6 de Kingdom sera diffusé le 4 octobre au Japon.
Les éditions naBan ont annoncé la sortie du manga Subaru pour le 29 août au prix de 13€ , six tomes double au total.
SynopsisSubaru et Kazuma sont des jumeaux en troisième année d'école primaire. Kazuma est depuis un moment maintenant à l'hôpital et n'est pas en bonne condition : il souffre d'une perte de mémoire due à une tumeur au cerveau et peine à comprendre ce qu'on peut lui dire. Chaque jour, Subaru danse dans la chambre d'hôpital de son frère, essayant de transmettre par la danse les événements de la journée. Du haut de son jeune âge, il est difficile de vivre pour deux et une maladresse va rapidement lui apporter une souffrance et une culpabilité qui accompagneront son enfance. Cependant, c'est dans la danse, rythmée d'obstacles, d'échecs et de réussites que Subaru trouvera un véritable moyen d'expression, un exutoire et un nouveau souffle de vie !
L’adaptation de The Lord of Mysteries s’étalera jusqu’à 2035 avec de 6 saisons de prévu , 1 film et 3 special dont le premier à été dévoilé en trailer. Par ailleurs sa saison 2 est prévu en 2027 et comptera 30 épisodes avec un opening.
Le manga Liar Game est adapté en anime par le studio Madhouse , plus d’info prochainement.
SynopsisDans Liar Game, la jeune étudiante Kanzaki Nao, honnête à l’excès, est entraînée malgré elle dans le Liar Game Tournament, un jeu où mensonges, manipulations et trahisons sont les clés pour dépouiller ses adversaires de leur argent. Piégée par des règles implacables, elle fait appel à Akiyama Shinichi, un escroc surdoué tout juste sorti de prison, pour survivre à ces épreuves mentales.
Ensemble, ils affrontent des adversaires rusés à travers des manches toujours plus complexes, où chaque victoire les rapproche de la vérité sur l’organisation mystérieuse derrière le tournoi… et leur offre une chance de libérer les autres participants écrasés par les dettes.
Le manga Psyren de Toshiaki Iwashiro est adapté en anime et sortira en 2026 , plus d’info prochainement.
SynopsisAgeha Yoshina, lycéen bagarreur et désabusé par la société, voit sa vie basculer le jour où il trouve une mystérieuse carte marquée « Psyren« . Lorsqu’il tente d’en percer le secret, il est propulsé dans un monde post-apocalyptique terrifiant, peuplé de créatures monstrueuses et régi par une entité énigmatique nommée Nemesis Q.
Aux côtés d’autres « joueurs », Ageha doit survivre dans cet univers hostile en développant de nouveaux pouvoirs psychiques et en répondant aux énigmes de Psyren.
Mais ce monde n’est pas un simple jeu : les épreuves y sont réelles, et l’échec signifie la mort.
L’anime 3-Z Ginpachi Sensei redonne de ces nouvelles avec un nouveau trailer pour une diffusion qui commencera le 6 octobre sur Crunchyroll. Natsumi Higashida réalise le projet au studio BN Pictures.
Synopsis3-Z Ginpachi Sensei est un spin-off parodique du manga Gintama, transformant les personnages emblématiques de la série en lycéens turbulents de la classe 3Z, sous la houlette de leur professeur atypique Ginpachi-sensei.
Chaque chapitre suit des situations absurdes et hilarantes du quotidien scolaire : examens ratés, légendes urbaines inquiétantes dans les couloirs la nuit, matchs de baseball complètement déjantés ou encore festivals scolaires menacés par des sabotages. Fidèle à l’humour irrévérencieux de Gintama, cette œuvre détourne avec malice les codes du manga scolaire, tout en multipliant les gags, références culturelles et répliques cinglantes de Ginpachi, maître du non-sens et de la provocation.
Le film d’animation Gintama – L’Incendie de Yoshiwara s’annonce en teaser pour une sortie en 2026. Il compilera les épisodes 139 à 147 de l’arc Yoshiwara Enjou.
SynopsisYoshiwara est un quartier chaud souterrain régi par des lois différentes. Gintoki croise un jeune pickpocket qui a besoin d’argent pour « acheter » une femme qu’il croit être sa mère…
Kingdom c'est bien en animé? J'ai bien aimé la serie, mais dommage qu'ils l'aient cancel apres deux saisons