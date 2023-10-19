La saison 6 de Kingdom sera diffusé le 4 octobre au Japon.

Les éditions naBan ont annoncé la sortie du manga Subaru pour le 29 août au prix de 13€ , six tomes double au total.

L’adaptation de The Lord of Mysteries s’étalera jusqu’à 2035 avec de 6 saisons de prévu , 1 film et 3 special dont le premier à été dévoilé en trailer. Par ailleurs sa saison 2 est prévu en 2027 et comptera 30 épisodes avec un opening.

Le manga Liar Game est adapté en anime par le studio Madhouse , plus d’info prochainement.

Le manga Psyren de Toshiaki Iwashiro est adapté en anime et sortira en 2026 , plus d’info prochainement.

L’anime 3-Z Ginpachi Sensei redonne de ces nouvelles avec un nouveau trailer pour une diffusion qui commencera le 6 octobre sur Crunchyroll. Natsumi Higashida réalise le projet au studio BN Pictures.

Le film d’animation Gintama – L’Incendie de Yoshiwara s’annonce en teaser pour une sortie en 2026. Il compilera les épisodes 139 à 147 de l’arc Yoshiwara Enjou.