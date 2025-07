ActuGaming 9/10

Millenium 80%

ConsoleFun 16/20

CNPlay 7/10

IGNFrance 7/10

Sans réinventer totalement la formule, Rune Factory: Guardians of Azuma parvient à la sublimer avec intelligence. Porté par une direction artistique inspirée, un gameplay modernisé et un sens du détail constant, le jeu devrait satisfaire aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus. Accessible mais dense, relaxant sans être creux, le titre s’impose selon nous comme une référence de 2025 dans le genre.Même si beaucoup d'éléments restent assez classiques dans ce Rune Factory Guardians of Azuma, ce spin-off est parfaitement adapté aux joueurs et aux joueuses qui veulent découvrir l'univers de cette franchise. Sans pour autant oublier les fans de la première heure, puisqu'ils pourront découvrir la gestion des villages ou encore les changements apportés pour rendre l'expérience plus agréable, même si une grande partie des codes que vous connaissez déjà restent présents. Après, il est important de mentionner le fait qu'il est quand même à un prix fort, ce qui peut freiner votre envie de l'acheter.Rune Factory: Guardians of Azuma est sans doute l'épisode le plus aboutis de la licence. Plus beau, plus mature, plus scénarisé, il conserve les fondamentaux tout en les enrichissant par une narration fluide et une direction artistique renouvelée. Jouable sans souci sur Switch 1, il s’impose déjà comme un excellent jeu de fin de génération — et une belle promesse pour la suite sur Switch 2.Rune Factory: Guardians of Azuma ne révolutionne pas la formule, mais la modernise avec intelligence. Le jeu conserve tout ce qui fait le charme de la série – la boucle quotidienne, les relations humaines, la gestion agricole – tout en injectant une dose bienvenue de nouveauté dans ses combats, son scénario et sa direction artistique. Il reste cependant plombé par un manque de finition technique, des déséquilibres de gameplay et une narration qui met du temps à décoller. Malgré tout, le titre parvient à tisser un univers attachant et addictif, où il est facile de perdre des heures à cultiver, combattre, pêcher ou simplement flâner en ville. Ce n’est pas encore l’épisode qui propulsera la série au rang de classique du RPG moderne, mais c’est une étape solide, prometteuse, et respectueuse des attentes des fans.Rune Factory Guardians of Azuma se positionne sans mal comme, à mes yeux, le meilleur opus de la série à ce jour. Il séduit par sa boucle de gameplay accrocheuse et sa DA tape-à-l’œil, qui accompagne une histoire bien ficelée, et l'on avale les heures à toute vitesse, perdu dans cet univers solide, jonglant entre missions, gestion du village, dates et combats. Comme je l'ai déjà dit, aucune de ces mécaniques n'est révolutionnaire prise séparément, mais Marvelous a su mélanger tout ceci pour nous offrir un opus 2025 plaisant en tout point. Certes, au fond, il s'agit encore d'un « simlife aventure rpg » comme la maison en propose beaucoup, mais Guardians of Azuma a un petit truc en plus qui fait qu’on l’aime plus quoi qu’il arrive.