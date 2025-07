Annoncé l’année passé , l’anime Goodbye Lara se présente en trailer pour une diffusion en 2026. Takushi Koide réalise ce projet original au studio Kinema Citrus.

Eleceed le webtoon de SJH et ZHENA est adapté en anime pour 2026 sur ADN. Hiroshi Nishikiori (Honey Lemon Soda) réalise cette adaptation au studio DandeLion Animation Studio (THE FIRST SLAM DUNK)

La saison 2 de My Hero Academia : Vigilantes s’annonce en teaser pour une diffusion en 2026 sur Crunchyroll.

La saison 2 de Gate est annoncée , nommée Tides of Conflict , la réalisation est confié à Toru Takahashi (Inari Konkon Koi Iroha) au studio M2 , le scenario est assuré par Tatsuhiko Urahata comme pour la première saison sortit en 2015.

L’anime horrifique Junji Ito Crimson est annoncé et adaptera plusieurs nouvelles histoires du mangaka, pour l’occasion un clip musical a été dévoilé avec des illustrations originales de Junji Ito.

Premier teaser pour la saison 3 des carnets de l’apothicaire , plus d’info prochainement.

La suite de la série animée Monogatari Series : Off & Monster Season est annoncée , plus d’info prochainement.

L’éditeur noeve grafx est de retour dans la course et annonce dans la foulée le manga RE:CYBORG 009 de Kenji Kamiyama qui est une relecture du manga Cyborg 009 de l’artiste Shotaro Ishinomori. Les deux premiers volumes d’une série de 6 tomes paraîtront au mois d’août.

Première affiche pour la partie final de Bleach TYBW qui sortira en 2026 sur Disney +

Le studio Trigger annonce Cyberpunk: Edgerunners 2 , Kai Ikarashi qui a réalisé le sixième épisode de la première saison dirige ce projet. Cette suite promet une intrigue totalement inédite à travers 10 nouveaux épisodes.

La saison 2 de Frieren s’offre un premier teaser pour une diffusion qui commencera en janvier 2026 sur Crunchyroll.

Sortit en 2016 , le film d'animation Yu-Gi-Oh! : The Dark Side of Dimensions débarque sur ADN avec son doublage fr. Le film est déjà disponible dans la partie « Long métrage » de la plate forme.

Le film d'animation Eisen Flügel se dévoile dans un premier trailer , Komatsuda Daizen réalise ce long métrage au studio A-1 picture.