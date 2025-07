Millenium 85%

Gamekult 8/10

GameWave 16/20

CNPlay 8/10

JVMag 7/10

Loin d'être parfait, Dune : Awakening propose une expérience d'abord de Survie puis largement MMO une fois le "endgame" atteint que peu de jeux modernes ont réussi à proposer de façon cohérente. Et s'il faudra, comme tous les MMOs, voir comment le jeu évolue dans le temps pour avoir un réel avis dessus, pour le moment il est largement à la hauteur des genres auxquels il prétend malgré des combats souvent décevants et pas mal de bugs aussi redondants qu'agaçants qui ne suffiront pas à ternir sa réputation : Dune : Awakening est une réussite qui convaincra sans nul doute de nombreux amateurs des deux genres qu'il incarne.Dune : Awakening ne plaira pas à tout le monde (parce qu'il ne le veut pas). Ceux qui espéraient un MMO dense, riche en interactions et en contenu PvE massif seront probablement déçus. Mais ceux qui acceptent de s’y perdre seul, au rythme lent des récoltes et des tempêtes, découvriront un jeu atypique, presque poétique. Un survival sans hurlements, sans jumpscares, mais avec ce malaise diffus, cette étrangeté mystique qui fait la force de Dune depuis 1965. Funcom livre ici un jeu de très haute volée, parfois frustrant, souvent contemplatif. On attendra de voir comment il évoluera, car son potentiel est énorme. En l’état, Dune : Awakening est déjà une expérience exceptionnelle, surtout à ceux qui aiment marcher longtemps dans le désert, sans autre but que de s’y perdre.Avec ses qualités indéniables en termes d'immersion, d'ambiance et de fidélité à l'univers, Dune: Awakening parvient sans mal à convaincre les amoureux du genre survival. L'exploration est fluide, tout comme la progression.Malgré ses imperfections techniques et une certaine redondance dans le gameplay, il offre une expérience globalement riche et captivante qui mérite clairement d'être vécue, à condition d'accepter ses défauts et ses compromis.Dune : Awakening n’est pas un jeu qui cherche à plaire à tout prix. Il est rugueux, exigeant, souvent lent, parfois frustrant. Mais c’est aussi un titre audacieux, ambitieux, qui respecte profondément la matière qu’il adapte. Il ne se contente pas de rejouer les scènes d’un roman : il invite à y participer, à y survivre, à y construire sa propre trajectoire. Pour les amateurs d’univers profonds, de gameplay tactique et de défis progressifs, c’est une expérience marquante. Il lui manque encore du polissage, une meilleure pédagogie et un affinage technique, mais l’essentiel est déjà là : une vraie vision. Et sur Arrakis, c’est toujours le plus rare qui a le plus de valeur.Dune Awakening a tous les éléments d’un grand jeu de survie. Il est visuellement bluffant, incroyablement immersif, addictif dans ses premières 40-50 heures… mais il ne tient pas ses promesses les plus ambitieuses. L’expérience late game est bancale, le PvP est absent, et trop d’aspects du gameplay semblent encore en chantier.Si Funcom parvient à livrer les bons contenus dans les mois à venir, Dune Awakening pourrait devenir un incontournable du genre. En l’état, c’est un jeu passionnant, frustrant, mais qu’on ne peut s’empêcher de relancer… encore et encore.