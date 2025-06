Supervisée par Atsushi Okui du studio Ghibli, l'intemporel Princesse Mononoke revient le 27 août prochain au cinéma dans une version remasterisée 4K et projetée en IMAX, une restauration qui a été faite subtilement pour une expérience cinématographique unique. Une merveilleuse annonce pour fêter dignement les 40 ans du studio.

posted the 06/23/2025 at 10:23 PM by yanssou