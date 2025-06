Actualité

Collaboration spéciale entre NIKKE et Stellar Blade pour ce début de mois de juin. Jusque là, Shift Up a pu négocier pour Evangelion, NieR: Automata, Re:Zero et Chainsaw Man, cette fois c'est in-house.L'évènement commencera d'ici 10 minutes, je mettrais à jour l'article avec les informations révélées. On sait qu'en plus de EVE, Lily et Raven seront également présentes durant la collaboration, et Scarlet aura un skin "Stellar Blade" payant (achat in-game ou via le bonus d'achat du DLC NIKKE sur Stellar Blade).