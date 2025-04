Numerama 9/10

Gamespot 9/10

Blue Prince est un jeu de puzzle roguelike complexe et méticuleusement conçu, dévoilant des détails et des systèmes de plus en plus élaborés à chaque niveau.

GAC 7,5/10

Difficile de trouver les mots pour retranscrire la fascination que l’on peut ressentir devant Blue Prince. Il réussit le tour de force d’entremêler des mécaniques de gameplay simples, mais d’une profondeur incroyable qui le rend addictif, avec un réseau d’énigmes qui innerve le moindre recoin de ce manoir dans lequel on se perd avec un plaisir qui ne semble jamais vouloir faiblir. C’est un véritable tourbillon qui nous emporte et fait que l’on y revient sans cesse avec la même passion car, de toute façon, même la console éteinte, le jeu reste toujours dans un coin de notre tête où il tourne sans cesse ; chaque réponse menant toujours au moins à une nouvelle question. Au final, on ne peut donc que s’incliner humblement devant ce prince bleu qui a d’ores et déjà tout d’un roi.Blue Prince is a masterfully intricate roguelike puzzle game that reveals increasingly elaborate details and interlocking systems as you peel back its layers.Blue Prince est un vent de fraîcheur sur le marché avec son idée ingénieuse qui mélange plusieurs genres. La jouabilité est efficace et parfaitement intégrée à l’univers et au concept. On a toujours envie de refaire une journée même si nous avons été bloqués la vieille. Néanmoins, le titre n’est pas parfait et pourrait décourager certains joueurs. La progression non linéaire est un avantage pour obtenir une expérience unique. Cependant, cela pourrait être aussi un défaut pour les néophytes souhaitant découvrir. Sans oublier que, pour le moment, le titre est offert uniquement en langue anglaise. Je conseille principalement le titre aux habitués des jeux d’énigmes à la recherche d’une expérience hors du commun.