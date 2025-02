Geeko 8,1/10

Gameblog 8/10

IGNFrance 8/10

Millenium 80%

XBoxMag 8/10

CNPlay 7/10

Avec ce troisième épisode, Two Point Studios confirme une mécanique bien rodée depuis déjà sept ans. Après Two Point Hospital et Two Point Campus, ce Two Point Museum aborde un environnement sensiblement différent des deux précédents mais pourtant pas dénué d’intérêt. La gestion d’un musée apporte des nouveautés franchement intéressantes, comme la carte des expéditions, tout en conservant des éléments déjà présents par le passé avec les deux autres Two Point. Thème différent, mais le même univers coloré et déjanté, les mêmes modes de jeu… Si Two Point Museum est un jeu de gestion dans sa plus pure forme, il ne s’adresse toutefois qu’à une frange bien spécifique de la population : les plus jeunes. Le titre n’est en effet pas très compliqué et malgré les nouvelles mécaniques, on se retrouve avec une gestion bien trop simpliste qui n’apporte au final pas de grand défi, encore moins que dans les deux autres épisodes… Qu’à cela ne tienne, Two Point Museum est une excellente entrée dans la franchise, et il nous tarde de savoir dans quel univers vont nous transporter les équipes de Two Point Studios !Two Point Museum réussit à captiver en apportant un cadre original, plein d'humour et de créativité. Grâce à un système de gestion riche et accessible, des expéditions captivantes et une ambiance délirante, le jeu offre une expérience aussi stratégique qu’amusante. Voir son musée évoluer, s’adapter aux demandes du public et se remplir d’objets parfois loufoques est un vrai plaisir. Toutefois, quelques petits défauts viennent ternir le tableau, notamment des bugs gênants et un système de décoration moins impactant qu’on ne l’aurait espéré. Rien de rédhibitoire, mais des ajustements pourraient encore améliorer l’expérience. Malgré cela, Two Point Museum reste une belle surprise pour les fans de jeux de gestion. Avec son gameplay accrocheur, son humour omniprésent et ses nombreuses possibilités de personnalisation, il promet de nombreuses heures de jeu. Si vous aimez construire, optimiser et rire en même temps, ce jeu mérite clairement votre attention !Il est difficile de trouver des défauts à ce nouvel épisode de la licence Two Point ; ce n’est qu’en pinaillant un peu en lui reprochant une progression trop dirigiste ayant un impact surtout sur le déblocage de l’ensemble des outils du jeu. De même, nous pourrions le critiquer de ne pas chercher à innover la formule, mais ce serait hypocrite de notre part, car c’est précisément le principe même de la proposition du studio : un jeu accessible à tous, amusant, décalé et terriblement addictif.Pour conclure, ce nouvel opus de Two Point Studios est un très bon titre, et surtout, nous avons l'impression qu'il est encore plus complet que les jeux précédents. Il est diversifié et vous offre différentes expériences., parfois à ne plus trop savoir où donner de la tête. Il saura vous séduire si vous êtes un amateur des jeux de gestion, mais attention, sa prise en main peut être assez compliquée dans les débuts. Par ailleurs, nous retrouvons l'humour et la patte graphique de Two Point Studios et c'est toujours plaisant pour celles et ceux qui apprécient le studio.Two Point Museum est un épisode qui apporte certaines nouveautés franchement bienvenues, tout en s’appuyant sur une base solide qui repose sur une maniabilité intuitive et le visuel typique de la série. On aura, au cours de notre test, pu profiter pleinement des ajouts originaux tels que les explorations ou la décoration qui est poussée bien plus loin. Une évolution, plus qu’une révolution, qui ravira les amoureux de la saga, tout en laissant sur le carreau ceux qui restent insensibles à l'humour de la franchise.En fin de compte, Two Point Museum est une expérience à la fois plaisante et originale, portée par une direction artistique réussie et un humour toujours aussi efficace. Il s’agit d’un jeu parfait pour les amateurs de gestion décalée qui recherchent une aventure accessible et sans prise de tête. Toutefois, il ne révolutionne pas le genre et reste parfois un peu trop proche de ses prédécesseurs, ce qui pourrait décevoir ceux qui attendent une expérience plus approfondie et variée. Malgré ses quelques défauts, Two Point Museum reste une valeur sûre, notamment pour les fans de la série. Il offre un plaisir immédiat et une grande liberté dans la construction et l’organisation des expositions, mais aurait pu pousser plus loin certains aspects de la gestion et du challenge.