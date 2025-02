ActuGaming 8/10

IGNFrance 8/10

JDG 8/10

XBoxMag 8/10

JV 15/20

Gamespot 7/10

Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii redonne la vedette à Goro Majima pour une aventure de cape et d'épée inégale qui ravit plus souvent qu'elle ne déçoit.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ne réinvente pas la formule de la licence mais conserve tout ce qui fait son charme pour nous proposer une aventure agréable. Le thème des pirates fonctionne à merveille, avec une narration riche en péripéties et jouant habilement entre le sérieux et le loufoque. Retrouver Goro Majima est un vrai régal aussi bien dans sa personnalité que son gameplay. Les deux styles de combat proposés sont tous les deux très plaisants à utiliser et offrent des combats grisants tout au long du jeu. Dommage que la partie navale soit un peu moins convaincante dans le ressenti manette en main. Le jeu n’oublie pas d’où il vient et propose une nouvelle fois un contenu annexe généreux et varié qui vous occupera de nombreuses heures.Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii nous intriguait sur le papier et il ne lui a fallu que peu de temps pour nous convaincre manette en main. Tout est fait pour qu’on soit scotché à la manette : une formule connue et solide saupoudrée de quelques ajouts et nouveautés originales. La partie navale est une sincère réussite, avec une formule simple, mais efficace. Le contenu est toujours de qualité et chaque composante répond présente. Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii est une excellente porte d’entrée, accessible, à cet univers qui a tant à nous offrir. Certes, il y a un bel part de recyclage avec Honolulu, mais cela reste un véritable régal !Prise de risque payante pour RGG et SEGA. Le studio japonais s'approprie avec brio les codes de la piraterie pour les adapter à sa saga culte. Surtout, il parvient à le faire sans dénaturer l'esprit de Like a Dragon, puisqu'on retrouve un scénario prenant et plein de suspense porté par des personnages charismatiques, Majima en tête. Certes, l'exploration en mer manque d'un brin de folie, mais l'histoire accrocheuse, les batailles navales plaisantes, et le contenu secondaire aussi généreux qu'engageant nous embarquent dans une odyssée dont on ne se lasse jamais. Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii est un spin-off immanquable faisant intelligemment la jonction entre Infinite Wealth et « Like a Dragon 9 », qu'on espère taillé pour PC et consoles modernes.Difficile de ne pas ressentir une impression de déjà-vu avec Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Au delà des batailles navales très agréables à jouer et du scénario qui nous permet de vivre une aventure inédite en compagnie de Majima, ce spin-off nous ressert finalement l'intégralité des activités déjà parcourues dans Infinite Wealth. Un regret qui n'empêche pas de parcourir Honolulu avec plaisir, en profitant du gameplay à la fois fluide et nerveux du Chien enragé de Shimano. Concrètement, Pirate Yakuza in Hawaii reste un excellent titre qui saura embarquer les fans de la franchise avec lui pendant plusieurs dizaines d'heures de jeu, à condition de faire quelques concessions sur l'absence de nouveautés sur les mini-jeux.Ryu ga Gotoku prend le large en 2025 pour mieux surprendre les inconditionnels de Like a Dragon avec un spin-off qui a du chien. Pirate Yakuza in Hawaii met du cœur à l’ouvrage et possède suffisamment de nouveautés pour justifier une épopée finalement assez courte. La thématique de la piraterie est l’une de ses principales forces, mais peut parfois desservir l’aventure, tant elle prend le pas sur tout le reste. Toutefois, les combats plus dynamiques que jamais et la présence enragée de Majima Goro en font une expérience à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment la saga Yakuza et le Chien Fou de Shimano.Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii puts the spotlight back on Goro Majima for an uneven swashbuckling adventure that delights more often than it disappoints