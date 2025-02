GAC 9/10

IGNFrance 9/10

ActuGaming 8/10

Gamergen 16/20

GameWave 15/20

Gamekult 7/10

JV 13/20

Pour conclure, j’ai eu énormément de plaisir dans Avowed et j’avais constamment envie d’y retourner. Le monde d’Eora est magique et m’a suffisamment intéressé pour me donner envie de découvrir Pillars of Eternity. Le jeu propose le parfait équilibre que je recherche entre liberté et cohésion narrative pour me garder investi dans l’aventure. L’histoire est excellente, les choix sont importants et la jouabilité est une grande force. Bref, ce n’est rien de moins qu’un coup de circuit pour commencer l’année sur Game Pass. Le jeu est une forte recommandation pour les amateurs de grandes aventures et j’ai énormément hâte que le public le découvre.Difficile, pour un fan de RPG, de résister à la proposition d’Avowed. Un gameplay étonnamment nerveux et fun, un scénario mature et respectueux des actions du joueur, une réflexion sur la foi, la loyauté, et l’importance des secondes chances. Tout ça dans un univers riche et travaillé, porté par des graphismes au style coloré impeccable, une bande son mémorable et une troupe de personnages attachants. Tous les ingrédients sont là pour une recette réussie, et la sauce Obsidian fait le reste. Un grand succès.Avowed est la nouvelle très bonne pioche d’Obsidian. S’il reste classique dans ses rouages, que ce soit dans le gameplay, les choix ou encore la personnalisation via des compétences voire son amélioration, il faut dire que la formule marche toujours du tonnerre de dieu. Même l’exploration est très gratifiante, et les choix cornéliens sont de la partie pour influencer les quêtes voire le passé même de notre personnage. Mais si l’ensemble est bien amené, la limite est toutefois montrée dans la formule Obsidian qui commence sérieusement à s’essouffler. La patte du studio commence à accuser le coup avec une histoire et un chara design peu engageants, en plus d’un manque de profondeur flagrant sur certains choix à faire. Reste que cette aventure est grisante, généreuse en contenu, et nous offre une alchimie sympathique dans les combats grâces à nos compagnons d’armes, qui restent intéressants.Récemment, Adam Boyles, ancien vice-président des productions third party chez SIE, comparait Sony à HBO, Nintendo à Disney et Microsoft à Netflix, avec un Game Pass offrant un paquet de jeux à la qualité variable. Eh bien Avowed est l’exemple parfait de cette comparaison : c’est un bon titre, un bon divertissement, mais il manque quelque chose pour en faire un grand jeu. Si vous aimez les RPG avec des choix qui façonnent votre aventure, les combats riches en possibilité et les univers fantasy un poil originaux, Avowed est une bonne pioche, Obsidian a mis du cœur à l’ouvrage et ça se ressent, mais le titre souffre de beaucoup de petits défauts qui l’empêchent d’être un véritable jeu incontournable. Avowed ne manque pas d’âme, c’est un excellent ajout au Game Pass et un bon moyen de patienter en attendant The Elder Scrolls VI, mais davantage de finitions, des compagnons plus marquants et un peu plus de vie dans les villes l’auraient vraiment rendu plus appréciable.Avowed propose une aventure immersive dans un univers riche, avec des choix narratifs engageants et un gameplay solide. Son monde, bien que séduisant sur le papier, souffre de certaines lacunes en matière d'immersion et de finition. Les combats et le système de compagnons sont de réels points forts, tout comme l'exploration.Obsidian signe ici un RPG ambitieux, qui plaira aux amateurs du genre, mais qui aurait bénéficié d'un peu plus de polish pour atteindre l'excellence.Vous l'aurez compris à la taille extra-large de cette critique : Avowed possède un charme fou qui mérite discussion. Obsidian signe une belle épopée fantasy, avec une charmante troupe de compagnons, qui n'atteint pas les sommets du studio mais donne tout de même envie de revenir après le générique de fin pour continuer d'explorer les Terres Vivantes. Ceux qui recherchent un brûlot politique anticolonialiste ou un nouveau monstre sacré du RPG occidental resteront sur leur faim, certes, car il manque une idée radicale pour transcender l'ensemble, mais Avowed reste une proposition très solide qui mériterait une suite directe pour dépasser son classicisme. Espérons.Malgré une première partie très engageante, Avowed déçoit et ne contentera jamais complètement les fans de RPG ou les fans d’action-aventure. Pour un titre qui dure entre 30 et 40h, l’écriture n’est pas assez fournie et les phases d’action et d’exploration peinent à se renouveler. C’est franchement dommage, parce que dans les premières heures, on sent qu’Obsidian tenait quelque chose. L’aventure vaut tout de même le détour pour certains embranchements scénaristiques, le plaisir de voir sa curiosité récompensée et les adversaires s’envoler avec du ragoll, et la direction artistique, capable de belles fulgurances.