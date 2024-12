Le 28e film de la franchise Detective Conan est annoncé , intitulé « Le Flash-back du Borgne » , le film sortira le 18 avril prochain dans les salles japonaises. Katsuya Shigehara est en charge du projet au sein du studio TMS Entertainment.

Le manga Kagurabachi sera prochainement adapté en anime par le studio d’animation CygamesPictures , en attendant le premier tome paraîtra le 14 février prochain au édition Kana.

Intitulé Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX , ce nouvelle anime de la série Gundam est le résultat d’une collaboration entre le studios d’animation Khara ( Evangelion ) et le studio Sunrise. Kazuya Tsurumaki ( Evangelion : 3.0+1.0 Thrice Upon a Time , Rebuild of Evangelion ) est à la réalisation , Yoji Enokido ( Sailor Moon S , Neon Genesis Evangelion) travaille sur le scénario au coté de Hideaki Anno le créateur d’ Evangelion.



Ikuto Yamashita se chargera des designs mécaniques et les musiques seront signées par Yoshimasa Terui et Masayuki Hasuo. Un trailer a été dévoilé , et avant sa diffusion en épisodes , il sera projeté en film à partir du 17 janvier 2025 au Japon.

L’anime Flower and Asura dévoile son premier trailer pour une diffusion le 7 janvier 2025 au Japon.

Mononoke 2 : Hinezumi , le second de la trilogie montre son premier trailer pour une sortie le 14 mars 2025 dans les salles japonaises. Comme pour le premier film on imagine bien que Netflix le diffusera chez nous plus tard dans l’année.

Nouveau visuel pour le remake de l’anime Hell Teacher : Jigoku Sensei Nube qui sera réalisé par le studio Kai ( Captain Tsubasa Saison 2 : Junior Youth arc ) pour une diffusion l’été prochain.

Initialement publié en 2003 au éditions Casterman , le manga Sorcières de Daisuke Igarashi fera son retour en mai prochain au édition Delcourt/Tonkam et intégrera la collection Moon Light pour l’occasion. A travers six histoires , Daisuke Igarashi revisite les différents mythes de la sorcière.

Éditer par Glénat en 1996-1997 puis rééditer par Kazé Manga en 2010 / 2011 , Le Roi Leo est de retour par les éditeurs Delcourt/Tonkam et proposera entre autre une édition prestige qui sortira en mai 2025.

La saison 4 de Honzuki no Gekokujou sera diffusé courant 2026. Wit Studio se chargera d’adapter la troisième partie du light novel de Miya Kazuki.

Les éditions Crunchyroll annoncent l’arrivée du manga Wild Strawberry de Ire Yonemoto dans leur catalogue , le tome 1 sortira le 9 avril 2025 au prix de 7,99€.

La saison 3 Fire Force s’offre un nouveau visuel et un premier trailer , deux parties sont annoncées , la première sera diffusé à partir du mois d’avril , la seconde attendra janvier 2026.



Le studio David Production est de retour sur la série avec Tatsuma Minamikawa (Fairy Tail : Dragon Cry) à la réalisation , le scénario est confié à Tsuguta Sei (SK8 the Infinity Extra Part) et le design des personnages sera signé par Hideyuki Morioka (Undead Unluck) Enfin les musiques seront composées par Kenichiro Suehiro (Re:ZERO -Starting Life in Another World-).

Zenshu, l’anime original du studio Mappa s’offre un nouveau trailer pour une diffusion le 5 janvier 2025 sur Crunchyroll.

Shingeki no Kyojin « THE LAST ATTACK » qui réuni les deux derniers épisodes de la série en un seul et long métrage de 2 h 25 sortira début 2025 en France.

Adapté du jeu vidéo , Farmagia s’offre un nouveau trailer et sera diffusé le 10 janvier sur Crunchyroll.

Le manga Nyaight of the Living Cat de Hawkman est adapté en anime et sera diffusé courant 2025 sur Crunchyroll.