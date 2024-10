La saison 2 de Frieren est en cours de production , avec toujours le studio Madhouse à la réalisation.

L’anime Solo Leveling reviendra en janvier prochain pour sa saison 2 , intitulé Arise from the Shadow , un nouveau trailer à été présenté.

L’éditeur Vega-Dupuis annonce le retour de Mobile Suit Gundam The origin en version deluxe en 12 tomes. Inspirée directement de l’édition américaine , ce nouveau format sera aux dimensions 210x155cm avec une couverture rigide cartonnée. Le premier tome est déjà disponible depuis le 4 octobre au prix de 29€.



Mobile Suit Gundam Unicorn revient aussi en grand format chez le même éditeur , 12 tomes sont aux programmes dont le premier sortira le 8 novembre prochain au prix de 15.50€.

Après l’augmentation le 1er juillet dernier , Kana se permet une nouvelle fois d’augmenter ces tarifs le 1er janvier prochain sans aucune justification particulière. Chez cette éditeur cela devient une habitude maintenant puisque c’est la quatrième augmentation depuis juillet 2022.

Nouveau trailer pour Batman Ninja vs. Yakuza League qui arrivera prochainement.

James Gunn annonce un nouveau film d’animation sous le nom de « Dynamic Duo » qui explorera l’histoire des deux Robin alias Dick Grayson et Jason Todd. En partenariat avec DC Studios et Warner Bros Pictures Animation , ce film qui sortira au cinéma sera réalisé par Arthur Mintz accompagné par le co-scénariste de Coco et de Buzz l’Eclair , sans oublier Matt Reeves à la production.



James Gunn : « Je suis ravi d’annoncer un nouveau film d’animation DC Studios/Warner Bros Pictures Animation qui sortira au cinéma, Dynamic Duo, l’histoire de Robin… ou devrais-je dire Robins, comme Dick Grayson et Jason Todd. Le premier long métrage des visionnaires de Swaybox, un mélange d’animation, de marionnettes et de CGI, un scénario du talentueux Matt Aldrich, produit avec nos partenaires de chez Matt Reeves, 6th & Idaho. C’est quelque chose de spécial. »