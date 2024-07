ActuGaming 8,5/10

IGNFrance 8/10

JV 15/20

Millenium 75%

Gameblog 7/10

Intrigant, Kunitsu-Gami : Path of the Goddess est finalement une expérience rafraîchissante et étrangement addictive, comme on aimerait en voir plus souvent. Résolument old-school, le jeu de Capcom jouit d’un concept intéressant, de bonnes idées de game design, et ne souffre finalement que d’affrontements parfois brouillons et rares pics de difficulté irritants. En l’état, on tient là une petite pépite, qu’on espère voir se vendre aussi bien que les productions récentes du studio.Kunistu-Gami est une proposition presque indé supportée par un géant comme Capcom. Et au delà de savoir si c’est bien ou pas, on peut déjà louer l’initiative de la part du studio japonais. Mais en plus, cette proposition fonctionne, combinant habilement un jeu d’action compétent avec un bon tower defense, le tout enrobé dans un décor japonisant convaincant et maitrisé. Bref, c’est la bonne surprise de l’été.Kunitsu-Gami : Path of the Goddess, c’est l’assurance de découvrir un jeu original enrobé d’un univers particulièrement stylé. On aime l’idée d’intégrer des danses traditionnelles à un univers de folklore japonais qui se mêle à des chorégraphies très élégantes et à un bestiaire particulièrement plaisant à découvrir. Le jeu réserve quelques bonnes surprises pour renouveler une boucle de gameplay qui conserve la même structure de bout en bout, manquant le coche dans quelques-uns de ses aspects, comme l'équilibrage et la progression du personnage principal. Kunitsu-Gami se montre enfin plutôt malin dans sa proposition stratégique, avec ses différents systèmes, son cycle jour/nuit et ses ressources limitées. Une expérience qui saura combler votre été une bonne vingtaine d'heures.Avec son concept orignal poussé à fond et ses nombreuses idées de qualité disséminées au fil des niveaux, Kunitsu-Gami a tout de la très bonne surprise. Mais l'efficacité de son gameplay tower-defense/action est contrebalancée par des phases de gestion sans réel intérêt et des phases diurnes qui finissent par lasser. Un titre rafraichissant, à défaut d'être indispensable.Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ne sera pas le jeu de l’année, mais ça reste une agréable surprise de la part de Capcom. Si l’on fait fi de la répétitivité, qui est tout de même difficile à oublier, on tient une première proposition intéressante. Une expérience plus originale que d’habitude avec des combats au feeling particulier, et tout un pan stratégique assez complet mais pas étouffant pour les néophytes. Ca peut d’ailleurs constituer une bonne porte d’entrée, même si vous avez en horreur les tower defense. L’univers avec le folklore japonais fonctionne, la direction artistique aussi, qui contrebalance la technique vraiment décevante.