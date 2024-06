GodIsAGeek 8/10

Super Monkey Ball Banana Rumble est une excellente entrée dans la série, avec de nombreuses étapes solo et un fantastique multijoueur en ligne frénétique.

IGNFrance 7/10

SpazioGames 7/10

Super Monkey Ball Banana Rumble est certes parfait pour passer le temps et les fans de la série seront ravis d'avoir 200 nouveaux niveaux, mais 12 ans après un chapitre inédit on aurait pu s'attendre à un revival plus vivant dans tous les aspects.

Super Monkey Ball Banana Rumble is a great entry in the series, with loads of single player stages and fantastic frantic online multiplayer.Le premier "nouveau" Monkey Ball depuis plus de dix ans fait le café, respecte ses aînés et injecte de nouvelles mécaniques cohérentes et sans fioritures. Les quelques à-côté apportent un bonus bienvenu, mais l'ensemble est descendu par un bilan technique qui se fait largement planter par la Gamecube. Dommage !Super Monkey Ball Banana Rumble is certainly perfect for passing the time and fans of the series will be happy to have 200 new levels, but 12 years after an unreleased chapter one would have expected a more lively revival in every aspect.