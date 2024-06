Prenez un jeu comme Dragon Ball FighterZ : il est clairement conçu pour l’e-sport, avec tous les personnages équilibrés en termes de force. Un jeu comme Dragon Ball Z : Kakarot veut plutôt vous faire revivre le voyage de Goku à travers l’histoire. En ce qui concerne Sparking ! ZERO, notre objectif est de vous immerger complètement dans les personnages, de les recréer parfaitement à travers leurs mouvements spéciaux, ou de vous donner la possibilité de créer des combats et des combinaisons d’équipes jamais vus dans l’histoire originale. Ce sentiment d’engagement passe également par les détails du scénario : si un personnage commence à collecter de l’énergie et à charger son ki, la météo peut commencer à changer et vous pouvez voir les brins d’herbe ou les arbres commencer à bouger. Ou même vous pourriez créer une panique parmi le public de l’arène Tenkaichi, les gens commençant à s’enfuir des tribunes.

Lorsque nous avons commencé à développer le jeu, l’accent a été mis sur le jeu en ligne et le jeu en solo, mais nous avons ensuite réalisé à quel point il était important de donner la possibilité de jouer en mode multijoueur local, bien que plus limité. Comme vous l’avez bien deviné, le choix de la salle de l’Esprit et du Temps est lié à une question technique. L’aspect le plus important pour nous est l’expérience du joueur, et le fait de ne pas avoir de palais qui s’effondrent et de montagnes qui se détruisent nous aide à avoir des affrontements multijoueurs en écran partagé tout en maintenant une haute qualité.

Sans trop détailler, je peux confirmer qu’il y aura des incitations à jouer l’aventure plusieurs fois. Je tiens à préciser que la possibilité de faire des choix et de dévier de l’histoire principale ne se produit qu’à certains moments particulièrement emblématiques ; le résultat ne conduit pas à une évolution de l’histoire complètement différente mais plutôt à une variation de ces moments, afin que même le fan le plus expérimenté puisse avoir quelque chose de nouveau et différent de ce qu’il se souvient de mémoire.

En ce qui concerne les combats entre équipes, il y aura à nouveau un système de coûts des personnages. Il y aura un certain nombre de points limites à dépenser pour former l’équipe et vous ne pourrez pas faire équipe avec Gogeta et Vegetto car vous consommerez tous les points disponibles. C’est ainsi que l’on essaie d’équilibrer les défis, laissant au joueur le choix de la façon de combiner les personnages pour avoir une équipe efficace.

Je pense que la principale demande de tout le monde était d’avoir le plus de personnages possible, et c’est l’un des piliers depuis le début du développement, donc j’espère que les fans apprécieront ce que nous préparons. L’autre objectif était de proposer un système de combat modernisé et spectaculaire mais absolument familier à tous ceux qui ont la nostalgie de Budokai Tenkaichi 3. Notre espoir est que si vous êtes un fan de longue date et que vous jouez à Sparking ! ZERO, vous penserez tout de suite « je me souviens comment jouer ».

Non, vous pouvez obtenir les mêmes résultats avec les deux paramètres, et faire essentiellement les mêmes combos. Il n’y a pas de différence à cet égard et il n’y a pas une option qui soit plus limitée ou plus avantageuse que l’autre.

Notamment grâce aux deux plus grands modes de jeu, Episode Battles et Custom Battles – mais aussi à travers les défis en ligne et autres batailles locales – vous pourrez accumuler des points à dépenser pour débloquer des personnages et des objets.

Oui, toute l’imagerie autour des Dragon Balls et l’idée de les collectionner pour pouvoir faire un vœu reviendra aussi dans Sparking! ZERO.

Dans Budokai Tenkaichi 3, la technologie a conduit à de longs chargements, donc c’est pour cela qu’ils ont inséré, mais nous sommes en 2024 et comme beaucoup de ces limitations ne sont plus là, nous n’avons pas fait autant d’efforts dans des extras de ce type.

C’est vrai, avec toutes ces nouvelles histoires qui sont sorties entre-temps, il était vraiment compliqué de faire une sélection de personnages, car il y en a beaucoup maintenant. Et l’un de nos objectifs dès le départ était de créer une liste de combattants plus grande que tout autre jeu de Dragon Ball développé dans le passé. Nous avons commencé par les bases et les personnages fondamentaux, en ajoutant évidemment tous ceux qui sont les plus connus parmi les passionnés et au-delà. Sur les détails de la liste, cependant, nous aurons l’occasion d’en dévoiler davantage au cours des prochains mois.

Encore une fois, je ne peux pas encore dire en détail quels morceaux seront là et lesquels ne le seront pas, mais nous prévoyons au moins un ensemble de musiques de l’anime qui sera distribué sous forme de contenu téléchargeable.

Voyons, un peu tous les personnages de Dragon Ball savent voler mais il y a quelqu’un qui n’en est pas capable, comme M. Satan. Pourtant, lorsque le combat s’envole, il doit toujours être capable d’avoir une technique en plein air, il faut donc trouver une solution. Ensuite, il y a ces personnages qui ne peuvent pas charger le ki et n’ont donc pas de techniques énergétiques, il fallait donc inventer des mécanismes et des actions très spécifiques pour eux. Le défi est donc de faire en sorte que les personnages soient tous tout aussi intéressants à jouer.