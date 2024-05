Éditeur : Dear Villagers

Développeur : Studio Plane Toast

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/Switch

Date de sortie : 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Chinois.

Interagissez avec les communautés de Cigalo, aidez-les dans leurs tâches, et rencontrez de nouvelles personnes en chemin. Prenez aussi le temps d'explorer le monde, que ce soit à bord de votre van ou à pied.La vie est simple : ni combat, ni mort, et ni chronomètre. Dans Caravan SandWitch il n'y a que vous, votre van, et un monde à explorer.