La saison 2 de Blue Lock sortira officiellement courant mois d’octobre au Japon. Une vidéo d’annonce a été déployé pour l’occasion. Par ailleurs le film d’animation épisode Nagi sortira le 31 juillet prochain au cinéma.

Nouveau visuel et trailer pour le film crossover Baki Hanma vs Kengan Ashura qui pour rappel sortira le 6 juin sur Netflix.

Le manga Tougen Anki de Yura Urushibara sera adapté en anime et sortira courant 2025 au Japon. Un premier visuel et un premier teaser ont été dévoilés.

Le film d’animation « Anzu, Chat-fantôme » se dévoile a travers une affiche et un trailer pour une sortie le 19 juillet prochain au Japon. Ce film est une coproduction franco-japonaise, réalisé par Yoko Kuno et Nobuhiro Yamashita aux studios d’animation Shin-Ei Animation et Miyu Produtions. Le projet réalisé en animation par rotoscopie , un procédé permettant de reproduire avec réalisme la dynamique des mouvements des sujets filmés , sera diffusé en avant-première lors du festival d’Annecy 2024, qui se tiendra entre les 9 et 15 juin 2024.

La saison 2 de Grand Blue est en cours de production , plus d’information prochainement.

3 ans après son annonce , la série animé Batman : Caped Crusader de Bruce Timm, produite par J.J. Abrams et Matt Reeves donnent de ces nouvelles avec ces quelques images inédites. Les 10 épisodes seront disponible le 1er août prochain sur Prime Video.

Bruce Timm : « James et moi sommes deux grands fans des films ce cette époque, donc nous nous sommes beaucoup appuyés dessus en terme de vêtements, de voitures, d’architecture et du niveau technologique. Au début, nous avons décidé qu’il n’y aurait ni ordinateur ni téléphone portable. Cela a tout changé. »

«J’ai cocrée le personnage, donc j’ai énormément d’amour et d’affection pour elle mais j’ai pensé qu’il y avait quelque chose d’intéressant à l’amener dans notre série, sans être la petite amie du Joker. Alors comment faire ça ? Nous avons faire un échange basique. La Dr. Quinzel originale était plus sérieuse et devenait plus amusante et bizarre lorsqu’elle devenait Harley Quinn. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas inverser ça ? Ainsi, quand elle est Dr. Quinzel, elle est plus capricieuse et amusante et quand elle est Harley, elle est effrayante ».

« Nous ne voulions pas refaire la même version de Catwoman que dans BTAS ou que Ed Brubaker et Darwyn Cooke ont fait dans les années 2000 avec ce costume en cuir qui devenu son costume par défaut dans les comics et les films. Je l’aime beaucoup mais nous voulions quelque chose de différent. Alors nous nous sommes dit que nous repartions aux origines. J’adore le design original qu’elle a dans les années 40 quand le costume était violet ! »