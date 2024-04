Le nouveau numéro du magazine V Jump arrive cette semaine, et révèle une fournée de nouveaux personnages. Whis, Beerus, Gohan / Gohan du futur / Gohan enfant , et Videl s'ajoute au casting. En espérant l'arrivée d'un petit trailer pour l'occasion.

posted the 04/16/2024 at 04:19 PM by yanssou