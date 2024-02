D'après le nouveau numéro du magazine V-Jump , Dragon Ball FighterZ aurait prochainement une édition légendaire sur Ps5 et Xbox series. Cette édition qui sera annoncée prochainement réunira l’ensemble des dlc du jeu mais aussi son fameux rollback netcode.

posted the 02/17/2024 at 06:26 PM by yanssou