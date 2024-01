Moyenne 2,6/5

Nicky Larson est City Hunter, un détective privé opérant à Tokyo avec son énergique partenaire Laura. Un jour, une inconnue prénommée Angie fait appel à eux pour une demande étrangement simple : retrouver son chat ! Ils acceptent la mission, Laura pour la généreuse récompense et Nicky pour les charmes d’Angie. En parallèle, Hélène, lieutenante de la police de Tokyo, enquête sur l'Angel Dust, une technologie mystérieuse qui transforme les soldats en surhommes mais attention, le trio des Cat's Eye est aussi sur le coup ! Quel est le lien entre ces deux affaires ? Nicky Larson va se retrouver au cœur d’une bataille épique, qui l'amènera sur les traces de son propre passé.

Pas d'amélioration, mais une évolution qui rend hommage au passé pour, peut-être, réécrire en partie l'avenir. Un avenir dans lequel City Hunter sera toujours présent pour notre plus grand plaisir.Bonne nouvelle pour les fans de Nicky Larson : il n'a pas pris une ride !Scénario à rebondissements, poursuites en voitures, scènes de combats à foison, animation soignée dans le plus pur style manga et même l’apparition surprise des filles de « Cat’s eyes », autre animé à succès, tout est réuni pour faire passer un bon moment aux fans de Nicky et aux amateurs du genre. Les autres risquent fort de trouver le temps long.Le célèbre détective privé est rattrapé par son passé. Déclinant les ingrédients et les codes, qui ont autrefois fait le miel du manga, Kazuyoshi Takeuchi se conforme à une animation protocolaire et signe un divertissement essentiellement réservé aux fans.L’intrigue bancale, l’épuisante batterie de clins d’œil, l’animation comme plongée dans le formol accusent en tout point l’opération marketing, qui a connu un beau succès au box-office japonais.Le scénario s’obstine à consacrer le plus clair de son temps à ce qui ferait aux yeux des fans le sel de Nicky Larson : une succession hystérique, ringarde et gênante de gags sexistes et misogynes, frisant par moment la culture du viol. Et au regard de l’énergie déployée, le film ne tente jamais de dissimuler le fait que c’est avant tout pour cette audience qu’il existe.Cette rencontre au sommet ne tient pas toutes ses promesses à cause d'un scénario trop faible.Au-delà de ça, le film ne fonctionne pas des masses, à cause de son intrigue plutôt faiblarde et décousue, et de son animation rigide. Et entendre la voix du vénérable Akira Kamiya doubler encore Ryô Saeba (Nicky Larson en VF) à 77 ans commence à faire daté.Distendu au maximum pour permettre une trilogie, le scénario est extrêmement répétitif : une œillade sur une jolie fille, un coup de maillet, une bagarre et ainsi de suite. Ça vire au lourdingue du côté de « l’étalon de Shinjuku ».Aujourd’hui, ce long métrage animé, vraiment raté, provoque un profond ennui, doublé d’un certain malaise… A-t-on besoin d’un héros obsédé sexuel ?