Gamekult 8/10

IGNFrance 8/10

Qu'est-ce qu'on fait quand une réédition est meilleure que l'original ? On ajoute un point à la note, tout simplement. Du gameplay peaufiné au netcode enfin modernisé, Granblue Fantasy Versus: Rising a tout du parfait tremplin pour curieux avec des contrôles simples mais pas limitants, des mécaniques claires mais pas creuses, et des fonctions tutorielles bien pensées permettant de s'entraîner dignement. Les vétérans pourront aussi s'amuser grâce au casting riche qui couvre avec goût tous les principaux archétypes du jeu de baston. Reste le mode RPG, éternelle cinquième roue du carrosse, qui continue de s'empêtrer dans un maladroit mélange de beat 'em up, de RPG et de poncifs scénaristiques abscons dont on se passerait bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans les jeux de combat, l'histoire ne fait jamais la qualité. Voilà comment aurait pu et dû commencer la saga Granblue chez Arc System Works, en espérant que cette copie corrigée ne soit pas un point final, mais plutôt une nécessaire prise d'élan vers un véritable second épisode.Granblue Fantasy Versus Rising est un savant cocktail d’accessibilité et de profondeur, qui saura sans mal attirer l’œil des néophytes du jeu de combat fans de la licence comme les vétérans du genre sans affinité particulière avec le Royaume de Phantagrande. Ce grâce à de nombreuses options de jeu, quoique certaines légèrement en demi-teinte, et une expérience en ligne bien plus convaincante que celle de Versus, tant en contenu qu’en qualité.