Éditeur : Dear Villagers

Développeur : WildArts Studio

Genre : Aventure/RPG

Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Coréen / Polonais / Japonais / Chinois.

Des créatures d'une autre époque sèment le chaos et constituent une menace pour les habitants de ces terres. Le plus improbable des héros, un petit être né du pain, et ses nouveaux amis se retrouvent impliqués dans un conflit millénaire. Ensemble, ils visiteront des lieux incroyables et rencontreront des personnages fascinants. Même s'il ne paie pas de mie, Tipain sera peut-être le héros qui sauvera ces terres de la menace qui pèse sur elles.