Durant l’ère cosmique 75, les Coordinateurs, des êtres humains génétiquement améliorés, et les Naturels, des humains nés naturellement et qui n’ont pas subi le processus d’amélioration génétique, s’affrontent dans des batailles à mort pour la survie de leur propre genre.



Pour mettre fin aux affrontements terribles, le plan « Destiny », qui assignerait de force un rôle à chaque individu et créerait un monde sans compétition, a été proposé. Mais au beau milieu des combats, cette option a été rejetée afin de protéger les aspirations et la liberté future de l’humanité.



« Un destin tracé ou la liberté de résister… ».





La bande annonce

Un nouveau trailer du film Mobile Suit Gundam : SEED FREEDOM a été dévoilé récemment.Pour infos, c'est un nouveau projet original pour la franchise Gundam SEED, annoncé pour la première fois le 2 juillet 2023.Les évènements de ce long-métrage se déroulent deux ans après ceux de l’anime Mobile Suit Gundam : SEED DESTINY, lors de l’ère cosmique 75.le film sera accompagné par la sortie de nouveaux kits gunpla, a l'image des nouveaux mecha du film.si vous avez envie de commencer Gundam seed, la chaine youtube gundaminfo diffuse les épisodes à disposition de la version remastered.on se quitte avec l'opening culte