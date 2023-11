ActuGaming 8,5/10

Fate/Samurai Remnant est la surprise de cette fin d’année côté JRPG, et il est assurément la meilleure porte d’entrée pour celles et ceux qui veulent se lancer dans la quête du Graal et la licence Fate. Son principal défaut est sa longueur, surtout qu’il n’est pas traduit dans la langue de Molière. Cela dit, Samurai Remnant arbore un gameplay façon Musou bien ficelé, qui arrive à se renouveler, et fort heureusement au vu des 40h que vous devrez passer sur son aventure pour en voir le terme.En conclusion, Fate/Samurai Remnant est un très bon jeu surtout pour l’histoire qui est parfois prenante et pleine de surprises.Le style graphique est très bien fait, un excellent mariage de paysages captivants et de beaux effets spéciaux. Les personnages, quant à eux, semblent dessinés à la main ce qui donne un certain charme.La trame sonore, quelque peu limitée, est très douce et plaisante à écouter.Pour ce qui est de l’action, elle est très présente, même si je trouve qu’il n’y a pas assez de catégories d’ennemis à mon goût. Les combats sont tout de même assez courts. Il n’est pas rare de commencer un combat où l’ennemi est clairement trop fort pour vous, mais avec bien du talent et surtout beaucoup de patience, vous pouvez en venir à bout (je pense entre autres à un combat assez tôt contre le Berserker sans maître).Tel que mentionné plus haut, les quêtes secondaires sont sans intérêt et je dirais même vides de sens, ce qui rend par moment le jeu un peu désolant. Même si elles ne sont pas obligatoires, elles sont « nécessaires » dans un sens, car les récompenses de points d’habileté, vous en avez besoin. Mis à part cet aspect que je n’ai pas aimé du jeu, le reste m’a vraiment plu et respecte bien le style de la série Fate tel qu’on l’a connu depuis 2006.Donc honnêtement, si vous aimez le style action-RPG, je vous recommande Fate/Samurai Remnant. Et soit dit en passant, il n’est pas nécessaire d’avoir suivi toute la série, car tout est très bien expliqué dans le jeu et vous ne vous sentirez pas perdu.Fate/Samurai Remnant assemble des composantes fonctionnant ailleurs, tout en y ajoutant sa touche maison, pour nous proposer une expérience robuste sur la majorité de ce qu’il entreprend et dans laquelle on se régale à chaque instant. Le panel de personnages éclectiques nous séduit, et nous transporte dans un univers inspiré et épique avec un gameplay ravageur. On n’a que peu de reproches au final en dehors du rythme impacté par une couche scénaristique imposante, si ce n’est l’absence de localisation dans notre langue qui est assurément un frein pour beaucoup, d’autant que la plume vaut le détour. Fate/Samurai Remnant mérite sincèrement le coup d’œil et qu’on s’y plonge grâce des arguments forts.Fate/Samurai Remnant est un jeu très différent de ce que l’on pouvait attendre d’un Fate à la sauce Musō. Le titre s’éloigne des codes du genre et de la mythologie de la série pour créer une expérience qui s’adresse à tout le monde. On prend un vrai plaisir à suivre les aventures d’Iori et Saber, tout en enchaînant les combats entre deux activités annexes. Fate/Samurai Remnant devient ainsi une nouvelle clé d’entrée, à plusieurs niveaux. Il est à la fois un excellent moyen de découvrir la saga, tout en ouvrant potentiellement une nouvelle branche à développer avec des suites.