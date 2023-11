Disney + annonce une série d’animation Sandland avec quelques ajouts en plus par rapport au film tout en proposant de nouvelles histoires inédites. La série d'animation sera diffusé mondialement a partir du printemps 2024.



On retrouve le même staff du film, Toshihisa Yokoshima a la réalisation , et Yugo Kanno aux musiques .

Le film d’animation City Hunter: Angel Dust sortira le 24 janvier 2024 en France.

Netflix a confirmé la production d’un anime de la franchise Terminator qui sera produit par le studio I.G

Une affiche et un premier trailer pour la saison 2 de Mashle dont la diffusion est prévu en janvier 2024.

Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary partie 2 débarquera début 2024 , et bien évidemment Crunchyroll s’occupera de sa diffusion en Europe.

Pour rappelle "Battle for Sanctuary" est la suite direct de l’anime reboot de Saint Seiya de Netflix.

La série d’animation "Les Héros de la Galaxie - Die Neue These" aura une saison 5 en 2024. Cette seconde adaptation basée sur la série de roman "Legend of the Galactic Heroes" signée par Yoshiki Tanaka a débuté en 2018 et les 4 saisons sont d’ailleurs disponible sur la plateforme ADN.

L’anime The Fable est prévu pour le printemps 2024 au japon et dévoile quelques dessins préparatoires des personnages principaux en attendant un premier trailer.

Les éditions nobi nobi! annonce la sortie du manga Twisted-Wonderland en France pour le 6 mars 2024 avec un premier tome de lancement a 7€90

La collection Moonlight des éditions Delcourt/Tonkam sortira le manga One shot Silent Blue de Icori Ando. Le tome sortira le 6 mars 2024 au prix de 7.99 €.