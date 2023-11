GAC 8/10

Millenium 70%

JV 14/20

GameWave 14/20

En terminant, WarioWare Move It! a réussi sa mission d’être un bon jeu de party drôle et amusant. Il y a une bonne sélection de minijeux originaux qui nous fait bouger dans toutes les directions. On nous met même au défi avec des épreuves encore plus intenses. En jouant avec des amis, il y a eu beaucoup de sourires dans les visages et le jeu s’adresse clairement aux maisons avec plusieurs joueurs. Il y a plein de concepts géniaux et les fonctionnalités de la Switch sont bien utilisées.C’est malheureusement un peu trop limité au niveau de l’histoire en solo. On a besoin que de seulement 2 h pour se rendre au bout du chemin. Je crois aussi que les développeurs n’ont pas assez exploité le groupe de personnages excentriques qui accompagne Wario. Bref, si vous êtes plusieurs utilisateurs de Switch à la maison, c’est une recommandation facile. Pour les autres, mieux vaut regarder vers Super Mario Bros. Wonder ou Tears of the Kingdom.Wario Ware Move It ! est une addition correcte à la série de micro-jeux absurde à souhait de Nintendo : avec son concept qui le rapproche énormément du Smooth Moves de la Wii, ce nouvel épisode mêle des dizaines d'épreuves convaincantes à d'autres propositions bien plus imprécises et aux consignes parfois très floues. Il s'agit également de l'un des Wario Ware les plus chiches niveau contenu, puisqu'il vous suffira de 6 à 7 heures pour voir l'ensemble des micro-jeux, sans véritable raison d'y revenir ensuite.Les développeurs de WarioWare semblent encore une fois s'être dépassés pour nous proposer des mini-défis complétement insensés dans Move It!, pour notre plus grand bonheur. Le titre est un joli pot-pourri toujours aussi fou et délirant, rempli d'idées saugrenues, couplées au fun du motion gaming. Voilà de quoi promettre quelques sessions de franche rigolade à plusieurs et pour tous les âges. Mais force est tout de même de constater que cet épisode souffre de certaines inégalités entre ces modes multi, d'un manque d'inventivité par moment et d'un intérêt assez vite limité après quelques heures de session. WarioWare: Move It! est néanmoins l'épisode parfait pour s'embarrasser publiquement dans des poses ridicules et ça, c'est tellement Wario...WarioWare: Move It! est un titre sans prise de tête, adapté à un public éclectique ayant la volonté de passer un bon moment entre amis. Il ne révolutionne pas le genre et peut même sembler enfantin, mais la difficulté croissante permet de compliquer un peu la tâche aux joueurs assidus.Le mode histoire enchaine les mini-jeux déjantés, plus ou moins intuitifs, tout en naviguant entre les joueurs ou en mettant à l'épreuve leur coopération. L'histoire est simpliste bien que totalement improbable servant seulement de contexte aux aberrations qui vous attendent.Notez toutefois que l'histoire ne peut pas être jouer à plus de deux joueurs, tandis que les « Partys » sont destinées à des groupes de deux à quatre joueurs, et obligatoirement en local.