Jusant est une aventure relaxante qui livre un beau message sans se reposer sur l’utilisation de dialogues. Le monde qui nous entoure est fascinant et regorge de secrets à découvrir. Ceci dit, le récit est parfois un peu trop cryptique, et on finit donc par se focaliser seulement sur l’ascension. Celle-ci est plaisante, grâce à des mécaniques simples, mais qui se complexifient de façon brillante tout au long du jeu. Les différents biomes qu’on parcourt, somptueux au passage, se chargent de faire varier le gameplay et de servir de puzzles, sans jamais créer de frustration qui viendrait bousculer l’expérience. Certes, le contrôle du personnage manque occasionnellement de précision, mais ça n'entache en rien le plaisir de jouer. La lassitude n’a ainsi pas le temps de s’installer puisqu’on atteint le sommet en environ 5-6h. Si vous avez envie de vous détendre devant une épopée mêlant contemplation, puzzle et escalade, vous êtes clairement au bon endroit.Avec Jusant, Don't Nod nous montre une fois de plus que le jeu vidéo ne s'arrête pas aux combats et à la compétition. Le studio réalise encore une prouesse émotionnelle avec un jeu qui parle beaucoup sans utiliser ses cordes vocales. Jusant n'est pas qu'un jeu d'escalade, c'est surtout un personnage qui remonte le fil de son histoire pour nous faire découvrir des récits poignants dans un écrin de douceur. Du style visuel, à sa dynamique équilibrée, en passant par son gameplay épineux, Jusant réussit à nous combler avec un système de jeu pourtant modeste. C'est aussi une merveille sonore que l'on se doit de vous recommander, même simplement pour l'immersion qu'il nous procure. De la poésie l'état pur.Court et incisif, Jusant transportera tout joueur qui prendra une poignée d’heures pour s’essayer à cette escalade. Et comment ne pas recommander cette entreprise avec une œuvre si justement produite. Qu’il s’agisse de ses décors, de sa musique, ses bruitages, son histoire, mais aussi, des thématiques qu’il aborde, Jusant vise toujours juste. Il est alors difficile de lui reprocher ses petits couacs techniques si insignifiant tant l’on s’attache aux deux protagonistes. L’on se prend à les imaginer, vouloir les dessiner, décliner cet univers, reprendre l’image du Ballast, trouver une signification aux tatouages de notre alpiniste et l’on repense à Bianca. Don’t Nod a réussi à donner vie à des personnages autant qu’ils font parler les bruits. N’est-ce pas là la réussite d’un jeu muet ?Malgré un manque de finition flagrant au moment d’écrire ces lignes, Jusant est une belle aventure dépaysante et contemplative qui devrait faire aimer l’escalade dans un jeu vidéo à pas mal de monde. La narration environnementale est bien construite, sympathique et intéressante à suivre du début à la fin. Le gameplay et le level design sont bien pensés. La direction artistique est colorée, soignée et agréable à l’œil. L’ambiance sonore est immersive et relaxante à souhait. Quant à la durée de vie, assez courte, elle est honnête pour le genre et surtout parfaitement adaptée à l’expérience imaginée ici par DON’T NOD. Un très bon jeu en somme.Tel un funambule suspendu au-dessus du vide, Jusant semble animé d’une grâce naïve et impressionne tout autant qu’il intrigue. Il oscille à merveille entre des phases d’escalade joliment pensées et très prenantes, et l’exploration de lieux fascinants qui prennent vie grâce à une direction artistique d’une douceur folle. L’ascension ne prend que quelques heures, mais elles réservent de merveilleuses surprises qui sauront se figer dans votre esprit en souvenirs presque palpables.Quelle ascension ! Sans dire un mot, Jusant parvient à nous faire ressentir bien des choses et ça en fait un très bon jeu contemplatif et poétique. Mais encore faut-il ne pas se laisser perturber par les quelques imprécisions de gameplay et le manque de pression… Malgré quelques fulgurances et un aspect reposant bien venu, pas dit que la grimpette de Jusant plaise à tout le monde. Mais on lui pardonne vite ses défauts temps le voyage vaut le détour. Que vous ayez envie de prendre de la hauteur, de vous reconnecter avec la nature ou de vous détendre dans un univers dépaysant, Jusant est peut-être bien le jeu qu’il vous faut.Jusant est sans aucun doute l’une des meilleures surprises de 2023. Dévoilé aux joueurs il y a quelques mois seulement, le titre de DON’T NOD propose une expérience peu commune. La jouabilité retranscrit parfaitement les mouvements de l’escalade alors que l’environnement apporte une dose de difficulté tout au long de l’aventure. Si l’expérience demeure assez courte et qu’on est parfois un peu perdu dans notre progression, on s’immerge facilement dans cette aventure. J’aurai, bien entendu, aimé en avoir un peu plus, mais je crois que les développeurs se sont arrêtés au bon moment afin d’éviter que l’on ait l’impression de toujours faire la même chose. Bref, une petite pépite que je conseille aux joueurs à la recherche d’une expérience un peu différente.