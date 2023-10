Après la série live sur One Piece , Netflix passe a la vitesse supérieur et annonce une date de sortie pour Yu Yu Hakusho en live action.Le studio en charge de cette série serait celle qui a produit l'adaptation de, en plus de la supervision de la Shueisha et de la Toho , Kazukata Sakamoto sera le producteur exécutif et le rôle principal de Yusuke sera interprété par Takumi Kitamura.La série live Yu Yu Hakusho est prévu le 14 décembre sur Netflix.