VI

Le 11 mars 1995, sort Chrono Trigger pour la première fois sur Super Famicom au Japon. Le jeu serait traduit en anglais et sortira quelques mois en Amérique du Nord.



Développée par Square, l'équipe créative de Chrono Trigger était dirigée par trois artistes , souvent surnommés par Square la « Dream Team » de l'époque : qui ce compose du créateur de la série Dragon Quest, Yuji Horii , le créateur de la série Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi et l'artiste derrière les séries Dragon Ball et Dragon Quest, Akira Toriyama.

La bande originale du jeu a été composée par Yasunori Mitsuda qui avait auparavant travaillé sur une variété de musiques pour Final Fantasy V et Secret of Mana , le compositeur de longue date de la série Final Fantasy, Nobuo Uematsu, a pris la relève après Mitsuda pour raison de santé.

Chrono Trigger présente le joueur dans le rôle de Chrono, un jeune garçon qui au début du jeu, visite la Foire du millénaire sur la place Leene dans le royaume de Guardia. Après avoir profité de quelques jeux du carnaval, Chrono et son ami Marle se joignent à la foule pour assister à la démonstration d'une machine de téléportation par leur ami Lucca.

Après s'être portée volontaire pour être téléportée d'un podium à un autre, Marle est accidentellement transportée à travers un portail temporel vers un autre lieu et une autre heure. À l'aide de la machine, Chrono et Lucca entreprennent de sauver leur ami et se retrouvent ensuite plongés dans une aventure de voyage dans le temps, qui s'étend sur plusieurs époques,

allant de l'aube de la civilisation en 65 millions avant JC à un post- apocalyptique futuriste en 2300 après JC.

IX

Le jeu a été initialement conçu en 1992 par Horii, Sakaguchi et Toriyama, qui après un voyage commun en Amérique du Nord pour étudier et explorer les dernières avancées en matière d'infographie, ont décidé de collaborer ensemble sur un projet commun pour un tout nouveau type de RPG. Le designer Kazuhiko Aoki, qui a notamment travaillé sur Final Fantasy III et IV a contacté les trois pour leur a proposé de produire leur nouveau jeu. Après une période de réflexion , le projet a finalement été approuvé par Square, et son développement a officiellement commencé en 1993. L’intention de Square à cette époque était que ce nouveau jeu fasse partie de la série Seiken Densetsu (ou Mana) en se voyant attribuer le titre provisoire de

« Maru Island ».

Horii passerait la première année de développement à travailler sur l'histoire du jeu, aux côtés de Masato Kato qui est un auteur de jeux vidéo et d'anime ayant travaillé sur de nombreux projets dont la trilogie originale « Ninja Gaiden » sur NES . L’aspect du voyage dans le temps provient de Horii pour son penchant sur le sujet.

Kato était initialement contre l’idée du voyage dans le temps comme base du récit du jeu, craignant qu’un tel concept conduise à un gameplay répétitif et ennuyeux.

L'équipe prévoit d'abord de commercialiser le jeu sur le Super Famicom mais en voyant les spécificité de ce nouvel appareil Nintendo annule le développement pour ce support et le jeu sortirait à la place sur une cartouche SNES.

Square réoriente alors le projet sur cartouche de Super Nintendo pour en faire un jeu indépendant de cette série, et le renomme Chrono Trigger.

Au départ, il est prévu de placer le jeu sur une cartouche de 24 mégabits, mais l'équipe souhaite proposer des graphismes particuliers pour chaque période, correspondant à chaque époque.



S'exprimant en 1995, le producteur Kazuhiko Aoki a expliqué comment ce projet initial de sortir le jeu sur le périphérique de Nintendo compléterait en fait l'intrigue du voyage dans le temps :

« Nous avons d'abord pensé que Chrono Trigger serait sur CD-ROM. Nous voulions tirer pleinement parti de l'espace offert par ce média et créer un jeu dans lequel vous visitez plusieurs mondes différents. »

Ainsi, cette idée du voyage dans le temps, où la carte changerait au fur et à mesure que vous visitiez différentes époques a été décidée.

XII

A sa sortie, Chrono Trigger a reçu des éloges particuliers pour ses graphismes impressionnants, son histoire captivante et son gameplay solide et a continué à recueillir d'innombrables critiques élogieuses . Le jeu deviendra le troisième jeu le plus vendu de l’année 1995 et sera ensuite porté sur PlayStation, Nintendo DS, Windows, iOS et Android.



Une suite de Chrono Trigger, appelée Chrono Cross, sortira en 1999 sur PlayStation. Présentant une intrigue impliquant des mondes parallèles, le jeu propose un tout nouveau décor et une nouvelle palettes de nouveaux personnages.