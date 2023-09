Cuphead

D’abord un projet familial qui a débuté en 2010 , développé par le Studio de jeux indépendant MDHR et fondé par les frères canadiens Chad et Jared Moldenhauer. Le travail sur ce jeu a été effectué depuis leurs maisons respectives a Toronto et dans la province canadienne de Saskatchewan.



Inspiré des dessins animés des années 1930 en usant principalement de la technique d’animation Rubber Hose ou encore des inspirations directement de Fleischer Studios, Disney, et Warner Bros. Les deux frères ont été aussi influencés par les dessinateurs Ub Iwerks, Grim Natwick et Willard Bowsky avec pour objectif d’obtenir des éléments plus "subversifs et surréalistes". Chad Moldenhauer a d’ailleurs décrit son style inspiré de Fleischer Studios en disant :

"Le nord magnétique de son style artistique".

Chad Moldenhauer, qui avait travaillé dans le design graphique, dessinait à la main les animations et peignait les arrière-plans. Il a colorisé les personnages sur Photoshop , leur seul changement par rapport au processus des années 1930. Son frère, Jared Moldenhauer, a travaillé sur d'autres aspects du jeu, bien qu'ils aient discuté de la conception du gameplay ensemble. Le studio a d’ailleurs embauché trois personnes dont un développeur , un animateur et un musicien de jazz tous d’une origine différente , cherchant par tout les moyens de conserver au mieux cette ambiance des années 1930.



L’histoire de ces deux frères rêvant de créer un jeu s’inspirant des titres qu’ils ont fait pendant leurs adolescence comme « Contra III » ou « Megaman » était sur le point de ce concrétiser au fur et a mesure qu’ils avançaient dans leur projet . Les deux hommes, qui n’avaient aucune compétence en programmation, souhaitaient rendre hommage à cette époque où le jeu était par essence assez difficile.

« Le gameplay est venu d’abord, et quand on a commencé à réfléchir à ce à quoi devrait ressembler le jeu, on s’est dit : « Ok la technologie est là, on va faire de l’animation numérique, on va s’inspirer de dessins animés modernes » se remémore Maja Moldenhauer le producteur du jeu « Mais ça ne marchait pas. On a abandonné très tôt cette idée, on a repris les choses de zéro. On s’est demandé quel genre de dessin animé on aimait, avec quel genre on est le plus à l’aise. On a alors pensé aux cartoons américains des années 1930 qu’on regardait enfants sur VHS. On a essayé, et ce coup-ci ça marchait, et on est parti de là. »



« Avec une équipe aussi restreinte, on avait conscience qu’il fallait se limiter. Il n’y avait que quelques boss et quelques armes. »



Son ost composé par Kris Maddigan a d’ailleurs été orchestré par un club de jazz spécialement pour le jeu.

Et durant l’E3 2015 un partenariat est signé avec Microsoft qui change la donne. « Après avoir dévoilé notre premier trailer à l’E3, on a signé un contrat d’exclusivité avec Microsoft » raconte Maja Moldenhauer « En 2015, c’était notre premier E3, on a présenté quelques clips dans un montage. On ne s’attendait pas à de telles réactions. C’est à ce moment-là qu’on s’est dit : “OK, des gens peuvent être intéressées par l’aventure complètement folle dans laquelle on s’est embarqué”. On s’est rendu compte qu’on avait une chance de développer le jeu dont on avait toujours rêvé. »



Le jeu sort donc en septembre 2017 sur Pc et Xbox puis plus tard sur Switch et Ps4.

« Notre histoire a été romancée dans les médias » précise Maja Moldenhauer . « Ce n’est pas faux. On a bien quitté nos emplois et hypothéqués nos maisons. Mais ce n’est pas comme si on avait décidé tout ça du jour au lendemain. On a mesuré les risques. On savait ce qu’on faisait » Même si Cuphead conserve son identité indé , les moyens ne sont plus les mêmes quand Microsoft prend les choses en mains. « Sans le soutien de Microsoft, on en serait pas là aujourd’hui. Sans la campagne marketing, on aurait jamais touché notre audience, tout a été investi pour ce jeu »



Ce jeu est sans surprise un véritable carton et a conquit le cœur des joueurs.

Avec 6 millions d’exemplaires vendu en 2020 , le jeu ce complète par une extension intitulée The Delicious Last Course qui sort le 30 juin 2022. Une nouvelle licence très populaire qui donne naissance plus tard a The Cuphead Show une série d’animation par Netflix.

est un jeu vidéo indépendant de types shoot 'em up, beat them all , et de plate - forme. On suit les aventures d’une tasse anthropomorphique nommée Cuphead accompagné par son frère Mugman pour affronter un certains nombres de niveaux de plates-formes et de combats de boss afin d'éviter de perdre son âme contre le Diable . Le jeu est composé de trois mondes avant une séquence finale dans le casino pour un combat de boss final.