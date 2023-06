Voici la figure non-officielle de Chun-Li de Street Fighter 6 par les chinois de Hao Bo Studio, disponible en précommande depuis le 16 juin dernier au prix de 353€ et prévue pour fin 2023.Elle a une option +18.Ils ont aussi en précommande depuis le 6 juin dernier Cammy de la même gamme à 178€ (et qui a 2 options, +18 et... Android 18 de Dragon Ball Z, ne cherchez pas ce ne sont pas des figurines officielles).

Who likes this ?

posted the 06/18/2023 at 08:20 AM by masharu