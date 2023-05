IGNFrance 8/10

Playscope 8/10

Destructoid 7,5/10

Solide et a définitivement un public. Il pourrait y avoir des défauts difficiles à ignorer, mais l'expérience est amusante.

Gamekult 7/10

Test en vidéo

Nintendo World Report 8/10

Puzzle Bobble EveryBubble! est sans nul doute un très bon retour de la licence culte sur Switch. Certes, il ne révolutionne rien à la formule, mais ce n'est pas ce qui est voulu ici. Au contraire, EveryBubble! se veut un excellent hommage ou retour aux sources d'une sous licence qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine, issue elle-même d'une licence qui à soufflé ses 35 bougies en 2021. Avec son ambiance toujours aussi bon enfant, sa prise en main si intuitive - et son challenge toujours plus corsé au fil de votre progression - ce nouveau titre saura satisfaire les petits comme les grands, qui plus est si vous jouez tous ensemble. Si, comme nous, vous attendiez impatiemment un retour sans omettre un léger coup de neuf visuel, foncez !Jouable en solitaire, en multi local ou en ligne, Puzzle Bobble EveryBubble actualise agréablement les mécaniques bien huilées du hit de Taito. Vendu à un tarif relativement « doux » et accompagné d’un mode de jeu inédit, il a vraiment tout pour plaire aux amateurs du genre.Solid and definitely has an audience. There could be some hard-to-ignore faults, but the experience is fun.