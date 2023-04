Dans la peau d'un agneau possédé qui a échappé à l'abattage par un étrange inconnu, et qui n'a pas d'autre choix que de payer sa dette en établissant un culte en son nom. Montez votre propre culte dans un pays de faux prophètes, parcourez des régions étonnantes et mystérieuses pour faire croître une communauté de fidèles dans les bois et répandez la bonne parole pour devenir le seul culte véritable.

Mise à jour : Reliques de la Vieille Croyance Date : 24 Avril 2023 / Gratuite -Nouveau scénario post-game -Nouvelles reliques -Arrivée des attaques lourdes -Nouvelles créatures et nouveaux boss -Mode photo -Nouvelles options d’accessibilité -Nouveaux défis, mode boss rush et mort permanente -Amélioration de la gestion du culte avec de nouveaux bâtiments

posted the 04/20/2023 at 10:15 AM by nicolasgourry