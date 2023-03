Au programme :00:09 Figment 2: Creed Valley (sponso) :02:04 Voltaire: The Vegan Vampire (EA)02:46 Otherwar03:26 DESTRUCTURE: Among Debris04:09 The Ouroboros King04:50 Rytmos05:34 Lumencraft06:47 Dungeons of Aether07:45 Scars Above08:44 Pasha Planet: Reborn09:30 Elephantasy: Flipside10:16 Dreadful River (EA)10:55 REMEDIUM: Sentinels (EA)11:39 Phantom Brigade12:21 Verlet Ascend12:58 Alephant13:33 Card Crawl Adventure14:16 Esperia ~ Uprising of the Scarlet Witch ~15:00 Poly Vita15:34 Gone Rogue16:17 King Of The Castle17:19 Meg's Monster18:03 One Military Camp (EA)18:46 ENTROPOLY19:14 Star Survivor (EA)19:57 Mask of Fury20:38 Patch Quest 1.021:20 Bonfire Peaks - Lost Memories(EA) = Early AccessPerso je retiens :OtherwarRytmosLumencraft (en coop pê bien cool)DESTRUCTURE: Among Debris (plutôt original)Phantom BrigadeKing of the CastlePatch QuestBonfire PeaksDungeons of Aether (par les développeurs du meilleur Brawler PC (Rivals of Aether) et de l'excellent Triple-Triad like Creatures of Aether (F2P/PVP))