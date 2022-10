D’un côté, nous avons les forces du mal : Bowser, Kamek et les Koopas. Ils s’opposeront aux forces du bien, menées par : Mario, Luigi & Toad.

La princesse Peach sera t’elle une demoiselle en détresse, ou se muera t’elle en une femme protagoniste de sa propre histoire pour s’émanciper de tout ces mâles en manque de reconnaissance ? ✿

▸ Illumination Entertainment est le studio d’animation américain en charge du film

(à qui l’on doit Moi, moche et méchant et Les Minions).

♾ Durée du film : ?

Sortie : France le 23 mars 2023 (le 7 avril aux Etats-Unis / Japon : 28 avril 2023)

* Chris Pratt : Mario* Anya Taylor-Joy : Princesse Peach* Charlie Day : Luigi* Jack Black : Bowser* Keegan-Michael Key : Toad* Seth Rogen : Donkey Kong* Fred Armisen : Cranky Kong* Kevin Michael Richardson : Kamek* Khary Payton : Penguin King* Sebastian Maniscalco : Spike* Charles Martinet : rôle additionnel*: Mario - Pierre Tessier (Ryan Reynolds) / Bowser - Christophe Lemoine (Jack black) / Kamek - Donald Reignoux (Titeuf) / Roi Pingouin : ? / Toad - Emmanuel Garijo (Anakin Skywalker) — cela peut être un casting provisoire pour la Version française.*Charles Martinet (voix anglaise de Mario dans les jeux-vidéo) : Wrecking Crew: Aaron Horvath et Michael Jelenic, connu pour la série d'animation Teen Titans Go!: voici dessortie apparement par un employé de McDonald’s,: un perso pas encore annoncé apparait et laisse supposé en conséquence un autre,(en revanche toujours pas de Yoshi à l'horizon) :: Sept ans de collaboration ont été nécessaire entre illumination et Nintendo pour en arrivé à ce résultat.Suite au piratage de Sony Pictures Entertainment en novembre 2014, ressortent des mails échangés entre le producteur Avi Arad, la présidente du studio Amy Pascal, le président de TriStar Tom Rothman et la présidente de la production de Sony Pictures Animation Michelle Raimo Kouyate, ils montrent que Sony cherche à sécuriser les droits de la franchise Mario.Lorsque Nintendo collabore par la suite avec Universal Parks pour créer des attractions basées sur l'univers Mario, Shigeru Miyamoto rencontre Chris Meledandri, fondateur du studio d'animation Illumination Entertainment (propriété d'Universal Pictures). Shigeru Miyamoto se sentant proche du processus créatif de Chris Meledandri pense qu'il serait parfait pour faire un film Mario — Les discussions se concrétisent dès 2016..............................................・Retrouvezsur youtube: Lien