Éditeur : Nicalis

Développeur : Edmund McMillen

Genre : Rogue-Lite/Puzzle

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 29 Juin 2022

Langue : Anglais

Par le développeur de The Binding of Isaac et The End is Nigh.C'est la préquelle de The Binding of IsaacLorsque la seule pièce de monnaie de Bum-bo est volée par une entité mystérieuse et jetée dans les égouts, Bum-bo se retrouve face à des hordes d'ennemis dérangés, d'enfants perdus, de ses peurs et finalement de la bête qui a volé sa pièce bien-aimée.