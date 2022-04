« Nous retirons l'éditeur de cartes de Gears 5 et débloquons ses succès pour tous les joueurs, car l'équipe se concentre sur de futurs projets. Si vous avez déverrouillé le succès "Ruche artisanale", vous recevrez une bannière exclusive, et si vous avez terminé "Je l'ai fait tout seul", vous recevrez 10 000 pièces dans le jeu. »

posted the 04/30/2022 at 07:27 PM by negan