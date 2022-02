Gamergen 15/20 (version Switch)

JeuxActu 15/20 (version PC/Accès anticipé)

JVC 14/20 (version PC/Accès anticipé)

Gamekult 5/10 (version Switch)

Vous l’aurez donc compris, nous avons là un bon petit portage. Certes, l’équipe a dû faire quelques concessions pour faire tourner GetsuFumaDen: Undying Moon sur Switch, mais le résultat est globalement convaincant, surtout en mode Portable. Si vous adorez les « roguelike hack-and-slash » avec une atmosphère purement nippone, nous ne pouvons que vous le conseiller.Disponible en accès anticipé, GetsuFumaDen : Undying Moon annonce environ un an de mises à jour avant d'atteindre sa version réellement finale. Ces futurs patchs seront nécessaires pour corriger la progression et l'équilibrage du jeu, qui s'avèrent respectivement trop laborieuse et trop punitif pour le moment. Mais ces défauts bien réels n'empêchent pas le rogue-like de Konami d'être d'ores et déjà très plaisant. On souffre régulièrement et on peste parfois, certes, mais la superbe direction artistique inspirée par les estampes japonaises fait largement passer la pilule. Elle offre un cachet très particulier au jeu, qui sort ainsi réellement de la masse. Incontestablement perfectible, mais prometteur et déjà visuellement très attirant, ce rogue-like pas tout à fait comme les autres ne doit pas être dédaigné par les amateurs du genre.GetsuFumaDen : Undying Moon a du potentiel, c’est certain. Il ne lui faudra que quelques ajustements et des salles supplémentaires pour devenir un Rogue-lite tout à fait recommandable. En l’état on regrette principalement des sauts un peu trop raides, et des choix ergonomiques et d'équilibrage discutables. Mais ce sont ce genre de griefs qui peuvent aisément être atténués au fur et à mesure d'une phase d'early access. Pour le reste, il offre des combats plaisants et un bestiaire riche, tout droit sorti du folklore japonais.