Éditeur : Shin’en Multimedia

Développeur : Shin’en Multimedia

Genre : Aventure

Disponible sur XSX/XOne/Switch

Prévu sur PS5/PS4

Date de sortie : 9 Septembre 2021

Langues : Allemand / Anglais / Espagnol / Français.

Envie de vacances ?Vous venez d'arriver sur les îles Monument Islands. Et si vous alliez nager ? À moins que vous préfériez piquer une tête dans la mer ? Oh, mais vous voulez peut-être aller à la salle de jeux, ou bien faire du shopping, ou encore vous éclater à la fête qui aura lieu sur la plage ! Ou peut-être que vous discuterez avec un vieux touriste bizarre et écouterez ce qu'il a à vous dire au sujet de ces mystérieux monuments antiques...