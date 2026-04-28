Le média japonais Denfaminicogamer
a pu interviewer le directeur et le producteur de Resident Evil Requiem
très récemment. Des informations intéressantes sur le jeu de base, ainsi que quelques détails sur le DLC
de mai à venir, ont été partagés.
-Pour beaucoup de joueurs, il s’agissait de leur premier Resident Evil. Ces nouveaux joueurs se sont ajoutés à une fanbase déjà très solide, ce qui a conduit à des ventes plus que satisfaisantes pour l’éditeur (7 millions en seulement 2 mois).
-Concernant le choix de la caméra, les préférences sont plutôt partagées. Les joueurs console jouent davantage à la troisième personne, tandis que les joueurs PC privilégient la première personne. Les développeurs ont également remarqué une préférence selon le personnage incarné. Par exemple, 90 % des joueurs préfèrent jouer Leon à la troisième personne, tandis que 60 % préfèrent jouer Grace à la première personne.
-Nakashiki explique qu’un chapitre entier a été supprimé dans Resident Evil 7 Biohazard. Plus précisément, juste avant le dîner des Baker. Il en va de même avec Requiem, où un chapitre complet a également été retiré, sans plus de précisions. Il souligne que ce type de décision est courant dans les longs développements et implique souvent des choix difficiles.
-Nakashiki s’est dit très surpris de voir la dernière énigme résolue en seulement quelques jours, alors qu’il pensait que la communauté mettrait plusieurs mois, comme avec le doigt de la démo “Beginning Hour” de Resident Evil 7. Un joueur a finalement fouillé les fichiers du jeu pour en extraire directement la solution. Il indique vouloir retenter ce type d’énigmes à l’avenir, tout en anticipant ce genre de pratique.
-Il affirme également être très fier du marketing du jeu. Tous les trailers et informations ne concernaient que la première moitié du jeu, afin d’éviter de trop en révéler. Une approche qu’il souhaiterait réutiliser à l’avenir.
-Nakanishi et Kumazawa indiquent que Grace a été très bien accueillie par les fans. Les performances des actrices de doublage, en anglais comme en japonais, ont largement contribué à cet accueil. Ils aimeraient d’ailleurs la voir revenir dans un futur épisode.
-Au début du développement, Leon était le seul personnage jouable. Grace n’a été ajoutée que plus tard, et devait initialement avoir un rôle plus limité. Son importance a été renforcée au fil du développement jusqu’à atteindre un temps de jeu équivalent à celui de Leon.
-Concernant l’absence de personnages emblématiques comme Ada ou Jill, les développeurs expliquent que leur présence aurait nui à la dynamique du duo Leon / Grace. L’objectif était de maintenir le joueur concentré sur ces deux personnages.
-La bague de Leon, qui prend une importance notable (au point de rappeler certains débats comme ceux autour de Cloud, Tifa et Aerith), ne sera pas expliquée pour le moment. Il faudra patienter encore un certain temps selon le producteur du jeu. La guerre entre les fans de Claire Redfield et d’Ada Wong risque de continuer encore longtemps…
-Le DLC narratif est actuellement en développement et progresse très bien, mais aucune information ne peut être partagée pour le moment.
-Enfin, le DLC bonus prévu en mai sera fortement orienté vers le combat. Les fans de la Tomahawk de Leon devraient être ravis selon Nakashiki. Ce contenu sera gratuit, mais nécessitera d’avoir terminé le jeu au moins une fois pour y accéder.
posted the 04/28/2026 at 10:18 AM by marchand2sable
Ça ne m'a posé aucun problème et c'est exactement ce que je voulais.
J'avais un peu peur à ce sujet, mais le boulot était bien fait, contrairement à beaucoup d'autres jeux.
J'avais l'intention de tester la vue à la 1ère personne aussi, mais au final je l'ai jamais fait, car j'en avais plus rien à foutre, et aussi, j'estime que cette vue n'a rien à faire dans un Resident Evil.
En ce qui concerne cette fameuse énigme, ça aurait été mieux de faire de vrais et bonnes énigmes dans le jeu plutôt que de perdre du temps sur "une" énigme à la con que personne de normal n'aurait résolu sans l'aide d'internet et qui n'a aucun intérêt et dont la grande majorité se fout totalement.
Car les énigmes du jeu sont une putain de plaisanterie.
Si on regarde par exemple du côté de Tormented Souls 1 et 2, ce n'est pas parfait mais beaucoup mieux.
J'aime bien Grace, mais j'aurais préféré Jill ou Ada que je trouve plus intéressante et aussi plus jolie, ou Leon tout seul comme c'était prévu.
En plus, Ada a toujours été présente dans chaque jeu où Leon était, donc ça fait un peu bizarre de ne pas la retrouver cette fois.
Peut-être dans un des DLC à venir.
Pour la bague, je doute que sa femme soit Claire ou Ada.
Je ne crois pas que Ada soit du genre à se marier, même si elle aime Leon, quand à Claire, il la connaît à peine, ça n'aurait aucun sens.
Et pour les rumeurs sur Sherry, c'était une gamine quand il l'a connue, donc ce serait un peu tordu.
Je pense que c'est une femme que l'on ne connaît pas, mais je peux me tromper, l'avenir nous le dira, ou pas.
Pour le DLC, j'espère juste que c'est pas un mode Mercenaries à la con.
J'espère plus un truc avec une certaine personne, mais ça m'étonnerait.
J'espère qu'il me plaira.
Dans tous les cas, super jeu, et j'ai hâte du prochain contenu scénarisé.
-Il affirme également être très fier du marketing du jeu. Tous les trailers et informations ne concernaient que la première moitié du jeu, afin d’éviter de trop en révéler. Une approche qu’il souhaiterait réutiliser à l’avenir.
Ben en même temps, à part quelques rares exceptions ça sert à rien de montrer à l'avance la 2eme partie d'un RE, on sait d'avance qu'il y a 90% de chance que ça se déroule d'abord dans des égouts/cave/sous-terrains puis dans un Labo ou une base secrète de recherche
Effectivement, j’avais oublié Ashley.
Elle, c’est déjà plus sensé.
Je crois qu’il parle surtout de la présence d’un certain personnage dans la seconde moitié du jeu et de ce qui se passe à Raccoon City (evenements, lieux, boss etc).
batipou
[Spoil]
Je pense que adamjensen a raison, ça doit être une inconnue mais en lien avec Raccoon car il remet la bague une fois l’infection éliminée. Il aurait pu la garder au doigt même infectée.
Sinon pour Ada, ils devraient laisser le personnage. Sa fin dans Resident Evil 6 où elle est quasi en larmes et tourne la page est parfaite. Mais les fans sont chiants à toujours demander leurs personnages… J’espère qu’ils ne vont pas les écouter.
[Spoil]
Et puis un dlc pour tout débloquer d'un coup aussi (oui j'en ai marre )
Pour Ada, c'est une bonne chose d'avoir laissé Leon "seul". Faut pas forcé sur la même formule.
En tout cas, LA baffe de l'année pour l'instant, hâte de voir la version complète.
Grace faut l'implémenter dans le lore, donc on rammene Alyssa que presque personne connais ( vu qu'elle existe que dans les outbreak ).
et je pense que le problème c'est qu'un épisode full action aurait souler les gens ( surtout que c'est Léon qui possède les niveaux les plus mauvais de RE9 )
En même temps, la première partie du jeu est la meilleure, donc bon, c'est normal.
Juste un point concernant la dernière énigme : ce qui est dit est faux. Personne ne l’a trouvée le premier jour.
J’étais, comme beaucoup je pense, à fond sur l’énigme et présent sur le Reddit dédié. Les premiers jours, personne n’avait trouvé la solution, ce qui a justement créé tout l’engouement autour. Au départ, c’était génial.
Mais malgré toute la force de la communauté, les dernières étapes ont dû être forcées par des dataminers. Nous avons ensuite essayé de remonter le fil des indices pour comprendre comment trouver ces dernières étapes de manière légitime. À ce jour, il n’y a toujours eu aucune confirmation sur la vraie manière de deviner ou découvrir officiellement ces éléments, notamment les toilettes et le sang.
Je pensais qu’une communication arriverait plus tard pour éclaircir une bonne fois pour toutes la vraie solution de l’énigme. Mais en lisant ce commentaire, j’ai surtout l’impression qu’ils ne comprennent pas vraiment ce qui s’est passé dans la communauté, ou qu’ils ne l’ont pas réellement suivie. Et c’est dommage. Créer une énigme communautaire sans suivre son avancée dans la communauté, j’ai du mal à comprendre.
Cela étant dit, j’ai participé comme d’autres à l’avancement et aux recherches autour de cette énigme. C’était fantastique, et j’aimerais vraiment revivre ce genre d’expérience. Malgré les accrocs, ça reste une expérience incroyable de partage et de passion autour du jeu.
Salut franchement je suis passé complètement à côté de cette fameuse dernière énigme.
Elle n’a peut-être pas été trouvée en une seule journée mais malgré le fait que j’ai day one et mis une petite semaine à finir le jeu, il y avait déjà la solution sur internet. Donc ça n’a vraiment duré que quelques jours, on est donc très loin du bordel général qu’avait créé le doigt de la démo de RE7…
Mais j’ai rectifié pour “quelques jours”.