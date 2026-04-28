-Pour beaucoup de joueurs, il s’agissait de leur premier Resident Evil. Ces nouveaux joueurs se sont ajoutés à une fanbase déjà très solide, ce qui a conduit à des ventes plus que satisfaisantes pour l’éditeur (7 millions en seulement 2 mois).







-Concernant le choix de la caméra, les préférences sont plutôt partagées. Les joueurs console jouent davantage à la troisième personne, tandis que les joueurs PC privilégient la première personne. Les développeurs ont également remarqué une préférence selon le personnage incarné. Par exemple, 90 % des joueurs préfèrent jouer Leon à la troisième personne, tandis que 60 % préfèrent jouer Grace à la première personne.



-Nakashiki explique qu’un chapitre entier a été supprimé dans Resident Evil 7 Biohazard. Plus précisément, juste avant le dîner des Baker. Il en va de même avec Requiem, où un chapitre complet a également été retiré, sans plus de précisions. Il souligne que ce type de décision est courant dans les longs développements et implique souvent des choix difficiles.









-Nakashiki s’est dit très surpris de voir la dernière énigme résolue en seulement quelques jours, alors qu’il pensait que la communauté mettrait plusieurs mois, comme avec le doigt de la démo “Beginning Hour” de Resident Evil 7. Un joueur a finalement fouillé les fichiers du jeu pour en extraire directement la solution. Il indique vouloir retenter ce type d’énigmes à l’avenir, tout en anticipant ce genre de pratique.



-Il affirme également être très fier du marketing du jeu. Tous les trailers et informations ne concernaient que la première moitié du jeu, afin d’éviter de trop en révéler. Une approche qu’il souhaiterait réutiliser à l’avenir.









-Nakanishi et Kumazawa indiquent que Grace a été très bien accueillie par les fans. Les performances des actrices de doublage, en anglais comme en japonais, ont largement contribué à cet accueil. Ils aimeraient d’ailleurs la voir revenir dans un futur épisode.



-Au début du développement, Leon était le seul personnage jouable. Grace n’a été ajoutée que plus tard, et devait initialement avoir un rôle plus limité. Son importance a été renforcée au fil du développement jusqu’à atteindre un temps de jeu équivalent à celui de Leon.









-Concernant l’absence de personnages emblématiques comme Ada ou Jill, les développeurs expliquent que leur présence aurait nui à la dynamique du duo Leon / Grace. L’objectif était de maintenir le joueur concentré sur ces deux personnages.



-La bague de Leon, qui prend une importance notable (au point de rappeler certains débats comme ceux autour de Cloud, Tifa et Aerith), ne sera pas expliquée pour le moment. Il faudra patienter encore un certain temps selon le producteur du jeu. La guerre entre les fans de Claire Redfield et d’Ada Wong risque de continuer encore longtemps…







-Le DLC narratif est actuellement en développement et progresse très bien, mais aucune information ne peut être partagée pour le moment.



-Enfin, le DLC bonus prévu en mai sera fortement orienté vers le combat. Les fans de la Tomahawk de Leon devraient être ravis selon Nakashiki. Ce contenu sera gratuit, mais nécessitera d’avoir terminé le jeu au moins une fois pour y accéder.

Le média japonaisa pu interviewer le directeur et le producteur detrès récemment. Des informations intéressantes sur le jeu de base, ainsi que quelques détails sur lede mai à venir, ont été partagés.