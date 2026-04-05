enchaîne les petites vidéos promotionnelles sur son compte X officiel. Les tenues de lasont mises en avant, ainsi que l’OST du titre, qui semble prendre une place importante dans le jeu.En effet, dans lequi vous servira de refuge, vous pourrez accéder à un jukebox afin de choisir la musique de votre choix pour vous détendre.interagira avec la musique choisie, la rendant plus humaine que jamais.en profite pour signaler queest passéet nous partage l’équipe complète du jeu. Une victoire après tant d’années et de reports. On peut remarquer sur la photo qu’ils ne sont qu’une petite centaine de développeurs, et on est donc bien loin d’une grosse production comme les récentssortira lesur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 et Steam.