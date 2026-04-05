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Pragmata
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name : Pragmata
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X
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marchand2sable
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Pragmata multiplie les vidéos et passe Gold


Pragmata enchaîne les petites vidéos promotionnelles sur son compte X officiel. Les tenues de la Deluxe Edition sont mises en avant, ainsi que l’OST du titre, qui semble prendre une place importante dans le jeu.

En effet, dans le Shelter qui vous servira de refuge, vous pourrez accéder à un jukebox afin de choisir la musique de votre choix pour vous détendre. Diana interagira avec la musique choisie, la rendant plus humaine que jamais.

Capcom en profite pour signaler que Pragmata est passé Gold et nous partage l’équipe complète du jeu. Une victoire après tant d’années et de reports. On peut remarquer sur la photo qu’ils ne sont qu’une petite centaine de développeurs, et on est donc bien loin d’une grosse production comme les récents Resident Evil.

Pragmata sortira le 17 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 et Steam.





Lien direct de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Nd-gI4lBo54


    tags : resident evil capcom pragmata pragmata gameplay pragmata news pragmata teaser pragmata new teaser pragmata new gameplay official pragmata data de sortie pragmata new infos pragmata switch 2 pragmata xbox pragmata ps5 pragmata steam
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    posted the 04/05/2026 at 11:29 AM by marchand2sable
    comments (14)
    marchand2sable posted the 04/05/2026 at 11:32 AM
    Ne faites pas attention à la date du 24 avril pour les versions Switch 2 en fin de vidéo. Cette date concerne uniquement les pays asiatiques.
    natedrake posted the 04/05/2026 at 12:09 PM
    Déjà préco. Vivement le 17.
    ravyxxs posted the 04/05/2026 at 12:13 PM
    Je me souviens le nombre de délai et comment les gens ici bachaient le jeu, maintenant ça fait des " day one"



    Ce jeu depuis son annonce, je sais que c'est une valeur sûre !
    jenicris posted the 04/05/2026 at 12:38 PM
    Mon prochain jeu
    burningcrimson posted the 04/05/2026 at 12:43 PM
    Préco aussi
    cyr posted the 04/05/2026 at 02:02 PM
    Plus tard. Faut que je finisse re9 avant....comme ça , les test auront le temps de sortir...
    killia posted the 04/05/2026 at 08:39 PM
    Le seul jeu qui me fera mettre Crimson Desert en pause.
    ouken posted the 04/05/2026 at 10:32 PM
    Demo pas aimer du coup je le prend plus
    walterwhite posted the 04/06/2026 at 01:12 AM
    Préco
    keiku posted the 04/07/2026 at 06:28 AM
    ce sera mon goty (par défaut vu que le seul jeu que je prendrais cette année)
    perse9 posted the 04/07/2026 at 06:32 AM
    perso sans moi, la Da ne m'attire pas du tout. Et la petite fille derrière je trouve ça chelou. mais je salut la proposition de gameplay
    kidicarus posted the 04/07/2026 at 06:57 AM
    Je viens de commencer la démo sur switch 2, alors c'est très beau pour le support mais la jouabilité manque de précision, surtout en jet pack.

    Après je peux dire que le jeu sur le support de présentation était bien un bullshit sinon on ne l'aurait jamais vu sur switch qui arrive a donner l'illusion face à la ps5. Bravo à Capcom.

    Je ne suis pas sûr de craquer pour le moment sur le début de la démo qui montre un bon jeu.
    mattewlogan posted the 04/07/2026 at 04:03 PM
    Preco
    tynokarts posted the 04/07/2026 at 04:16 PM
    Pragmata est gold, j’adore.
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