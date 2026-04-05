Pragmata enchaîne les petites vidéos promotionnelles sur son compte X officiel. Les tenues de la Deluxe Edition sont mises en avant, ainsi que l’OST du titre, qui semble prendre une place importante dans le jeu.
En effet, dans le Shelter qui vous servira de refuge, vous pourrez accéder à un jukebox afin de choisir la musique de votre choix pour vous détendre. Diana interagira avec la musique choisie, la rendant plus humaine que jamais.
Capcom en profite pour signaler que Pragmata est passé Gold et nous partage l’équipe complète du jeu. Une victoire après tant d’années et de reports. On peut remarquer sur la photo qu’ils ne sont qu’une petite centaine de développeurs, et on est donc bien loin d’une grosse production comme les récents Resident Evil.
Pragmata sortira le 17 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 et Steam.
Ce jeu depuis son annonce, je sais que c'est une valeur sûre !