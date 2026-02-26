profile
007 First Light
name : 007 First Light
platform : PC
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
007 First Light : les infos à retenir
https://blog.fr.playstation.com/2025/09/03/visionnez-plus-de-30-minutes-du-gameplay-de-007-first-light-dont-le-lancement-est-prevu-le-27-mars-2026/

https://blog.fr.playstation.com/2026/02/13/007-first-light-nouvelle-bande-annonce-de-lhistoire-devoilee-au-state-of-play/
    tynokarts, sorakairi86, lefab88, legato, jenicris, mithrandir, link49, icebergbrulant, burningcrimson
    posted the 02/26/2026 at 07:34 PM by yanssou
    comments (15)
    zekk posted the 02/26/2026 at 07:50 PM
    J’ai hate
    perse9 posted the 02/26/2026 at 08:06 PM
    un flop a venir de plus. Tout le monde pense que ça va être Hitman new gen mais ils ont vouluent rendre accessible la formule avec du uncharted pour au final être moins bon que uncharted dans son domaine.
    RE9 a voulu faire un maxi best of pour au final sortir un jeux moyen et déjà vue..plutôt qu'un jeux de niche qui aurait été un chef d'oeuvre..

    Cette année finalement je la sens pas du tout contrairement à la hype annoncé.On va avoir que des jeux moyen si ce n'est mediodre. Mais la masse aime entretenir une hype née de la conscience collective du net (crimson desert prouvera mes dires).Je pense que c'est 2027 qui sera vraiment monstrueux.
    zekk posted the 02/26/2026 at 08:15 PM
    perse9 tu en as pas marre de jouer les rabat joies partout? En racontant n'importe quoi
    wickette posted the 02/26/2026 at 08:29 PM
    perse9
    C'est pas hitman, c'est 007 une licence beaucoup plus mainstream.

    Si tu veux hitman new gen je te conseillerai d'attendre l'annonce du prochain hitman new gen
    biboufett posted the 02/26/2026 at 08:53 PM
    perso je n'arrive pas à me dire que c'est un jeux 007 nostalgique de la gen Pierce Brosnan avec les jeux 64 et Game Cube
    soulfull posted the 02/26/2026 at 10:08 PM
    J'espère qu'il ne sera pas un Mafia the old country +.
    taiko posted the 02/26/2026 at 11:18 PM
    perse9 les notes de requiem ne montrent pas un jeu moyen... Mais plutôt dans le haut du panier.
    Ce 007 a certes tout à prouver mais pour l'instant ce que l'on voit semble bon et le studio lui n'a pas grand chose à prouver.
    nemaydu69 posted the 02/27/2026 at 12:37 AM
    James Drake haha j'espère qu'il me fera ressentir des sensations à la Uncharted ????
    mrvince posted the 02/27/2026 at 03:19 AM
    wickette Y'aura certainement un côté plus spectaculaire mais la mission de gameplay qu'on avait vu c'était clairement Hitman avec une moustache. Moi j'adore leur formule Hitman donc tant mieux mais faut pas se mentir. Ca va être mission à la hitman entre-coupé de cinématique-gameplay-qte course poursuite a la Uncharted.
    zekk posted the 02/27/2026 at 08:59 AM
    mrvince c’est effectivement comment je le vois et je trouve ça très bien comme ça
    snave posted the 02/27/2026 at 04:06 PM
    perse9 Arrête plutôt de raconter de la merde, tu ne sais pas de quoi tu parles, inculte.
    kujotaro posted the 03/01/2026 at 07:24 PM
    perse9 Ptdr. J'espère que t'es un troll. Sinon faut consulter.
    pcverso posted the 03/01/2026 at 07:38 PM
    Très hâte de le faire celui là .
    mattewlogan posted the 03/01/2026 at 08:16 PM
    perse9 moi je pense qu’il a une petite vibe sympa et qu’il devrait fonctionner
    51love posted the 03/01/2026 at 11:41 PM
    J'ai du mal avec la DA..
