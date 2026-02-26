accueil
profile
name :
007 First Light
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
IO Interactive
genre :
action-infiltration
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
profile
Who likes this ?
yanssou
articles :
890
visites since opening :
1905639
yanssou
> blog
all
Games Story
Avis Rapide
Game Info
007 First Light : les infos à retenir
Game Info
https://blog.fr.playstation.com/2025/09/03/visionnez-plus-de-30-minutes-du-gameplay-de-007-first-light-dont-le-lancement-est-prevu-le-27-mars-2026/
https://blog.fr.playstation.com/2026/02/13/007-first-light-nouvelle-bande-annonce-de-lhistoire-devoilee-au-state-of-play/
tags :
posted the 02/26/2026 at 07:34 PM by yanssou
yanssou
comments (
15
)
zekk
posted
the 02/26/2026 at 07:50 PM
J’ai hate
perse9
posted
the 02/26/2026 at 08:06 PM
un flop a venir de plus. Tout le monde pense que ça va être Hitman new gen mais ils ont vouluent rendre accessible la formule avec du uncharted pour au final être moins bon que uncharted dans son domaine.
RE9 a voulu faire un maxi best of pour au final sortir un jeux moyen et déjà vue..plutôt qu'un jeux de niche qui aurait été un chef d'oeuvre..
Cette année finalement je la sens pas du tout contrairement à la hype annoncé.On va avoir que des jeux moyen si ce n'est mediodre. Mais la masse aime entretenir une hype née de la conscience collective du net (crimson desert prouvera mes dires).Je pense que c'est 2027 qui sera vraiment monstrueux.
zekk
posted
the 02/26/2026 at 08:15 PM
perse9
tu en as pas marre de jouer les rabat joies partout? En racontant n'importe quoi
wickette
posted
the 02/26/2026 at 08:29 PM
perse9
C'est pas hitman, c'est 007 une licence beaucoup plus mainstream.
Si tu veux hitman new gen je te conseillerai d'attendre l'annonce du prochain hitman new gen
biboufett
posted
the 02/26/2026 at 08:53 PM
perso je n'arrive pas à me dire que c'est un jeux 007 nostalgique de la gen Pierce Brosnan avec les jeux 64 et Game Cube
soulfull
posted
the 02/26/2026 at 10:08 PM
J'espère qu'il ne sera pas un Mafia the old country +.
taiko
posted
the 02/26/2026 at 11:18 PM
perse9
les notes de requiem ne montrent pas un jeu moyen... Mais plutôt dans le haut du panier.
Ce 007 a certes tout à prouver mais pour l'instant ce que l'on voit semble bon et le studio lui n'a pas grand chose à prouver.
nemaydu69
posted
the 02/27/2026 at 12:37 AM
James Drake haha j'espère qu'il me fera ressentir des sensations à la Uncharted ????
mrvince
posted
the 02/27/2026 at 03:19 AM
wickette
Y'aura certainement un côté plus spectaculaire mais la mission de gameplay qu'on avait vu c'était clairement Hitman avec une moustache. Moi j'adore leur formule Hitman donc tant mieux mais faut pas se mentir. Ca va être mission à la hitman entre-coupé de cinématique-gameplay-qte course poursuite a la Uncharted.
zekk
posted
the 02/27/2026 at 08:59 AM
mrvince
c’est effectivement comment je le vois et je trouve ça très bien comme ça
snave
posted
the 02/27/2026 at 04:06 PM
perse9
Arrête plutôt de raconter de la merde, tu ne sais pas de quoi tu parles, inculte.
kujotaro
posted
the 03/01/2026 at 07:24 PM
perse9
Ptdr. J'espère que t'es un troll. Sinon faut consulter.
pcverso
posted
the 03/01/2026 at 07:38 PM
Très hâte de le faire celui là .
mattewlogan
posted
the 03/01/2026 at 08:16 PM
perse9
moi je pense qu’il a une petite vibe sympa et qu’il devrait fonctionner
51love
posted
the 03/01/2026 at 11:41 PM
J'ai du mal avec la DA..
