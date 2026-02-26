accueil
profile
name :
007 First Light
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
IO Interactive
genre :
action-infiltration
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
profile
yanssou
articles : 890
890
visites since opening : 1901309
1901309
yanssou
> blog
007 First Light : les infos à retenir
Game Info
https://blog.fr.playstation.com/2025/09/03/visionnez-plus-de-30-minutes-du-gameplay-de-007-first-light-dont-le-lancement-est-prevu-le-27-mars-2026/
https://blog.fr.playstation.com/2026/02/13/007-first-light-nouvelle-bande-annonce-de-lhistoire-devoilee-au-state-of-play/
tags :
posted the 02/26/2026 at 07:34 PM by yanssou
yanssou
comments (5)
5
)
zekk
posted
the 02/26/2026 at 07:50 PM
J’ai hate
perse9
posted
the 02/26/2026 at 08:06 PM
un flop a venir de plus. Tout le monde pense que ça va être Hitman new gen mais ils ont vouluent rendre accessible la formule avec du uncharted pour au final être moins bon que uncharted dans son domaine.
RE9 a voulu faire un maxi best of pour au final sortir un jeux moyen et déjà vue..plutôt qu'un jeux de niche qui aurait été un chef d'oeuvre..
Cette année finalement je la sens pas du tout contrairement à la hype annoncé.On va avoir que des jeux moyen si ce n'est mediodre. Mais la masse aime entretenir une hype née de la conscience collective du net (crimson desert prouvera mes dires).Je pense que c'est 2027 qui sera vraiment monstrueux.
zekk
posted
the 02/26/2026 at 08:15 PM
perse9
tu en as pas marre de jouer les rabat joies partout? En racontant n'importe quoi
wickette
posted
the 02/26/2026 at 08:29 PM
perse9
C'est pas hitman, c'est 007 une licence beaucoup plus mainstream.
Si tu veux hitman new gen je te conseillerai d'attendre l'annonce du prochain hitman new gen
biboufett
posted
the 02/26/2026 at 08:53 PM
perso je n'arrive pas à me dire que c'est un jeux 007 nostalgique de la gen Pierce Brosnan avec les jeux 64 et Game Cube
