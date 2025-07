"Faire partie de la famille des Torrisi s’accompagne de certaines obligations à respecter. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qui est attendu des nouvelles recrues, et notamment de ces soldatos en herbe qui ont encore tout à prouver. Tout commence quand le Don demande à Enzo « d’envoyer un message » afin de « rappeler que Torrisi veille sur sa famille et ses affaires ». La façon dont vous allez vous acquitter de vos devoirs changera tout au long de l’histoire. Ici, Enzo collecte le paiement dû l’arme au poing, avant de plonger sans peur dans un duel au couteau sanglant pour imposer la volonté du Don."



"Chaque mission effectuée au nom de la Famille mettra en valeur la détermination sans faille et l’étendue des talents d’Enzo, qu’il s’agisse de bondir d’un toit à l’autre, de poursuivre des voitures à dos de cheval dans la campagne ou de s’infiltrer en territoire hostile pour éliminer des ennemis avec discrétion ou à grands coups d’armes à feu.



On voit ensuite Enzo marcher tranquillement dans la ville animée de San Celeste avant de frapper ses cibles dans les ténèbres des souterrains. Cette section vous offre aussi un aperçu du mode Instinct, qui vous permet de détecter vos adversaires au travers des obstacles de l’environnement. Une nouvelle scène montre Enzo continuer à traquer ses ennemis et à les poursuivre sans répit dans la Valle Dorata, ce qui vous donne une idée des nombreuses missions aux enjeux élevés qu’il faudra accomplir pour la Famille."