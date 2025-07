-Les défis Survie. Le principe ? Éliminer tous les ennemis d’une vague pour passer à la suivante. Dans la vidéo ci-dessous, les ennemis de la vague 2 semblent déjà plus massifs et nettement plus agressifs que ceux de la première. Inutile de préciser que plus on avancera dans ces défis, plus le niveau de difficulté grimpera en flèche.



-Comme toujours, l’Art de l’Inferno, le ninpo de feu emblématique de la série, sera une fois de plus au rendez-vous.



-Le panel de coups de Ryu (déjà impressionnant) a encore été enrichi. Il retrouvera bien sûr ses anciens combos emblématiques, mais de nouveaux enchaînements viennent s’y ajouter (comme l’attaque complètement insane à 0:50 de la vidéo).



-La tenue rétro sera exclusive à l’édition Deluxe, mais une sortie séparée plus tard n’est pas à exclure.