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Saros
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name : Saros
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Housemarque
genre : action
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[SIE] Housemarque continue sa montée en puissance, nouveau chantier AAA lancé


Housemarque, qu'on ne présente plus, semble déjà préparer l’avenir. Le studio recrute actuellement "Un responsable du design" pour son prochain jeu AAA, avec une expérience recherchée dans les jeux d’action, d’aventure ou centrés sur des systèmes de gameplay.

L’offre précise que le futur designer devra contribuer à faire passer le game design du studio « au niveau supérieur », avec un potentiel de transformation et de montée en puissance de Housemarque.

Aucun détail n’est encore donné sur la nature du projet. Il reste donc à découvrir s’il s’agira d’une nouvelle licence ou d’un univers déjà connu du studio.
Housemarque
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    tripy73
    posted the 09/18/2026 at 08:38 PM by lightning
    comments (11)
    walterwhite posted the 09/18/2026 at 08:40 PM
    Ce studio va me manquer, l’un des rares qui a assuré sur PS5
    shanks posted the 09/18/2026 at 08:49 PM
    Après Returnal et Saros, j'ai 100% confiance en eux.
    malroth posted the 09/18/2026 at 08:56 PM
    Returnal à jamais dans mon coeur.
    skuldleif posted the 09/18/2026 at 09:06 PM
    tout studio associé a sony maintenant c'est un studio qui te force a prendre une Play et consommé en demat dessus
    maxx posted the 09/18/2026 at 09:06 PM
    Trop bien putain. Vraiment, Returnal et Saros sont incroyables. Je suis vraiment content que ça continue avec eux, un peu de bonnes nouvelles dans ce milieu morose.
    walterwhite posted the 09/18/2026 at 09:08 PM
    skuldleif Je vais y jouer sur Game Movie Land
    mooplol posted the 09/18/2026 at 09:21 PM
    Le seul studio avec insomniac qui travaille
    skuldleif posted the 09/18/2026 at 09:25 PM
    walterwhite lol nan je pense pas c'est pas la meme on va juste devoir s'en passer d'eux , moi c'etait vraiment que les jeux nd et sm mais du coup ce sera plus rien , bon je vais pas faire genre quils gagnaient du blé sur moi

    mais je le vois venir gros comme une maison ceux qui vont sauto persuader de la legitimité de consommer demat par une licence des jeux valable aussi sur ps portable ca sera d'ailleurs la com de sony a mon avis valoriser ce "crossbuy" dans leur ecosysteme pour valoriser le demat et ca va marcher sur un certains nombre
    soulfull posted the 09/18/2026 at 09:41 PM
    Returnal est tellement sous côté. Hâte de commencer enfin Saros.
    antho351k posted the 09/18/2026 at 10:13 PM
    Hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire.
    ducknsexe posted the 09/18/2026 at 10:32 PM
    La bonne surprise de ce début de gen. Et un studio de qualité
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