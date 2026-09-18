semble déjà préparer l’avenir. Le studio recrute actuellementpour son prochain jeu AAA, avec une expérience recherchée dansL’offre précise que le futur designer devra contribuer à faire passer le game design du studio « au niveau supérieur », avec un potentiel de transformation et de montée en puissance de Housemarque.Aucun détail n’est encore donné sur la nature du projet. Il reste donc à découvrir s’il s’agira d’une nouvelle licence ou d’un univers déjà connu du studio.