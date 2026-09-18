Housemarque, qu'on ne présente plus,
semble déjà préparer l’avenir. Le studio recrute actuellement "Un responsable du design"
pour son prochain jeu AAA, avec une expérience recherchée dans les jeux d’action, d’aventure ou centrés sur des systèmes de gameplay.
L’offre précise que le futur designer devra contribuer à faire passer le game design du studio « au niveau supérieur », avec un potentiel de transformation et de montée en puissance de Housemarque.
Aucun détail n’est encore donné sur la nature du projet. Il reste donc à découvrir s’il s’agira d’une nouvelle licence ou d’un univers déjà connu du studio.
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posted the 09/18/2026 at 08:38 PM by lightning
mais je le vois venir gros comme une maison ceux qui vont sauto persuader de la legitimité de consommer demat par une licence des jeux valable aussi sur ps portable ca sera d'ailleurs la com de sony a mon avis valoriser ce "crossbuy" dans leur ecosysteme pour valoriser le demat et ca va marcher sur un certains nombre