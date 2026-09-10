Je rappel le principe d'une Game Key Card : c'est une cartouche vide qui lorsqu'on l'insert dans une Switch 2, la Switch 2 affiche un message qui demande a télécharger le contenu, une connexion internet est donc necessaire. Une fois que c'est fait, le jeu est installé dans la mémoire de la console (ou microSD Express) et pour lancer le jeu il faut que la cartouche vide soit inséré.Mais ce n'est pas le seul moyen d'obtenir le contenu. Une autre methode existe et peut se faire sans qu'une connexion internet soit neccesaire : si une personne a le jeu téléchargé et installé dans sa Switch 2 il peut le transferer a d'autres Switch 2. Ca se fait de maniere locale avec les Switch 2 cote a cote et surtout peut se faire offlineDonc meme si on se met dans l'hypothèse que les serveurs ferment un jour, un joueur qui veut acheter ou qu'on lui prete une Game Key Card, ca pourra toujours se faire a condition que le prêteur / vendeur a toujours le jeu installé dans sa console (ou microSD) et qu'il soit a proximité géographiqueA noter qu'apres le transfert, le preteur / vendeur garde le jeu installé dans sa console mais forcément il ne pourra plus le lancer si il n'a plus la cartouche vide (qu'il aura preté ou revendu). Cartouche vide qui sert de clé comme son nom l'indique.Dommage que Nintendo ne communique pas la dessus, ca eviterai la propagation de fake newsPetite video qui montre le procedé :[video]https://youtube.com/shorts/3RcGfCeC87Q?si=4kRokxUEZJdWh90s[/video]