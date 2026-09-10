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[Debunk de fake news] Oui les Game Key Card seront toujours prétable / revendable meme si les serveurs ferment



Je rappel le principe d'une Game Key Card : c'est une cartouche vide qui lorsqu'on l'insert dans une Switch 2, la Switch 2 affiche un message qui demande a télécharger le contenu, une connexion internet est donc necessaire. Une fois que c'est fait, le jeu est installé dans la mémoire de la console (ou microSD Express) et pour lancer le jeu il faut que la cartouche vide soit inséré.

Mais ce n'est pas le seul moyen d'obtenir le contenu. Une autre methode existe et peut se faire sans qu'une connexion internet soit neccesaire : si une personne a le jeu téléchargé et installé dans sa Switch 2 il peut le transferer a d'autres Switch 2. Ca se fait de maniere locale avec les Switch 2 cote a cote et surtout peut se faire offline

Donc meme si on se met dans l'hypothèse que les serveurs ferment un jour, un joueur qui veut acheter ou qu'on lui prete une Game Key Card, ca pourra toujours se faire a condition que le prêteur / vendeur a toujours le jeu installé dans sa console (ou microSD) et qu'il soit a proximité géographique

A noter qu'apres le transfert, le preteur / vendeur garde le jeu installé dans sa console mais forcément il ne pourra plus le lancer si il n'a plus la cartouche vide (qu'il aura preté ou revendu). Cartouche vide qui sert de clé comme son nom l'indique.

Dommage que Nintendo ne communique pas la dessus, ca eviterai la propagation de fake news

Petite video qui montre le procedé :

[video]https://youtube.com/shorts/3RcGfCeC87Q?si=4kRokxUEZJdWh90s[/video]
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    posted the 09/10/2026 at 09:53 AM by aeris201
    comments (8)
    suzukube posted the 09/10/2026 at 09:59 AM
    C’est intéressant, meme si j'imagine que dans 20 ans on émulera la switch 2 sur notre iPhone Duo 19 et qu’un mec aura créé un store alternatif pour la switch 2 en la hackant... je n’ai pas de craintes sur l’avenir ^^
    shinz0 posted the 09/10/2026 at 09:59 AM
    Tant mieux c'est bien de préciser mais pour moi cela ne m’intéresse pas surtout quand t'as des éditeurs qui ne font aucun effort alors que le jeu peut rentrer dans la cartouche

    Merci à par exemple Shift Up avec Stellar Blade et Round8 avec Lies of P qui ne prennent pas les joueurs pour des cons
    captaintoad974 posted the 09/10/2026 at 10:02 AM
    shinz0 quand vous aurez fini par comprendre que "rentrée dans une cartouches" n'est pas le seul problème vous serez peut être prêt a vivre dans le monde réelle ou il y a des contraintes.
    guiguif posted the 09/10/2026 at 10:07 AM
    ça reste de la merde d’être obligé de trouver quelqu'un avec la console et le jeu encore installé dessus le jour ou les serveurs ferment.
    shuntaro posted the 09/10/2026 at 10:34 AM
    Aeris201 sans mentir as tu des Games Key Cards ?
    Parce qu'inciter autrui a l'achat de ces choses sans en posséder c'est moralement problématique
    shambala93 posted the 09/10/2026 at 10:49 AM
    shuntaro
    La morale ? Mouais, qu’elle grandiloquence pour de simples jeux.
    5120x2880 posted the 09/10/2026 at 10:53 AM
    Ce qui est sur, c'est que les consoles seront mortes et enterrées avant que les serveurs ferment
    aeris201 posted the 09/10/2026 at 11:18 AM
    5120x2880 Oui et avant que les serveurs ferment, les GKC en question seront devenu obsolète car on aura eu entre temps leurs Switch 5 voir Switch 6 Edition en 16 voir 32K
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